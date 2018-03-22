الإتحاد السعودي يشتكي لنظيره الإسباني

الوقت- لغط كبير رافق إرسال عدد من اللاعبين السعوديين إلى الدوري الإساني بهدف كسب خبرات من أجل تطوير آدائهم تحضيراً لكأس العالم القادمة في روسيا ولكن الخطة لم تسر كما أراد الإتحاد السعودي.

حيث لم يستدعى اللاعبون إلى مباريات الأندية التي التحقوا بها أو أنهم بقيوا على مقاعد البدلاء رغم مرور شهرين على إنضمامهم إلى هذه الأندية، الأمر الذي دفع الإتحاد السعودي لكرة القدم إلى الإحتجاج أمام نظيره الإسباني.

إذ طالب الإتحاد السعودي رابطة الليغا بتفسير حول ما يحصل وجاء في بيانه: "الاتحاد السعودي يشعر بقلق بالغ جراء عدم مشاركة اللاعبين السعوديين التسعة بشكل منتظم مع فرقهم رغم مرور شهرين على انتقالهم إلى الدوري الإسباني خلال الميركاتو الشتوي الماضي."

الجدير بالذكر أن معظم اللاعبين السعوديين لم يشاركوا مع أنديتهم الإسبانية فيما خلا ​مروان عثمان​ الذي انضم لرديف ​ليغانيس​ و​عبدالله الحمدان​ المعار لفريق ​الشباب​ في نادي ​سبورتينغ خيخون، كما يشار إلى أن إنتقال اللاعبين السعودين للّيغا الإسبانية كان بموجب إتفاقية تعاون وقعها الطرفين.