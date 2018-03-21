السيد نصر الله يعلن عن البرنامج الانتخابي لحزب الله

الوقت- أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة متلفزة له مساء اليوم الأربعاء عن البرنامج الانتخابي لحزب الله، والذي سيخوض على أساسه الانتخابات النيابية للعام 2018.

وأكد السيد نصر الله "أن الانتخابات النيابية المقبلة تشكّل فرصة لإعادة إنتاج الشعب اللبناني لسلطته الوطنية مستفيداً من مظلة الحماية التي وفرتها معادلة الجيش والشعب والمقاومة، وأضاف "نحن نتحدث عن برنامج انتخابي لا عن وثيقة سياسية لحزب الله ولذلك لن نتعرض للوضع العربي والدولي أو للوضع في المنطقة ولا النظرة للدولة في لبنان بل نركز على مجموعة عناوين يعمل النواب على تحقيقها"، وتابع "وضعنا عناوين واقعية كي يمكن تطبيقها بالتعاون مع بقية الكتل النيابية والسياسية".

وأضاف السيد نصر الله "لم يبحث أحد معنا طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية ومن حق الرئيس الدعوة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية"، وتابع لا يوجد أي تحسس من الدعوة لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية خاصة وأن الدعوة جاءت من الرئيس عون.

وشدد سماحته على أن الأمن اليوم موجود في لبنان يعود إلى معادلة الجيش والشعب والمقاومة، ومن قانون جديد للانتخابات قائم على النسبية والذي كان لنا إسهام كبير في اقراره وهو ما سيتيح للبنانيين التعبير عن خياراتهم بصورة أفضل وتصويب التمثيل النيابي ما أمكن.

وأشار السيد نصرالله إلى أن الحزب يتطلع إلى دولة رعاية وعناية لا دولة جباية وسيطرة، دولة تعتمد نظاماً اقتصادياً على الإنتاج لا الريع، داعياً إلى “ضبط الانفاق وترشيده وخفض الدين العام، وإصلاح النظام الضريبي بما يؤمن العدالة، والمطالبة بوضع خطط اقتصادية خمسية وعشرية ضمن رؤية اقتصادية واضحة.

و بعد تسع سنوات سينتخب لبنان في مايو/أيار المقبل برلماناً جديداً، مع تغيير القانون الانتخابي والعمل بالقانون النسبي لأول مرة والذي قسّم البلاد إلى 15 دائرة، وأقرّ الصوت التفضيلي واستخدام البطاقة الممغنطة في الانتخابات.