بريطانيا تطالب روسيا بحماية المشجعين البريطانيين خلال كأس العالم

الوقت- طالب وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الاربعاء، موسكو بضمانات لأمن المشجعين البريطانيين خلال مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في روسيا بعد اقل من 100 يوم.

وقال جونسون امام لجنة برلمانية "يعود الى الروس ضمان امن المشجعين البريطانيين الذين سيتوجهون الى روسيا، من واجبهم بموجب عقد الفيفا ان يولوا انتباها لكل المشجعين"، مؤكدا انه في الوقت الراهن "لا تعتزم لندن ثني الناس عن التوجه الى هناك".

وأضاف جونسون ان روسيا نفذت الهجوم بالغاز السام على اراضي المملكة المتحدة لان لندن "كشفت مرات عدة تجاوزاتها"، وتابع "اعتقد ان السبب الذي دفعهم الى استهداف المملكة المتحدة بسيط جدا، لانها بلد يملك حسا خاصا بالقيم ويؤمن بالحرية والديموقراطية ودولة القانون، وكشف مرات عدة تجاوزات روسيا لهذه القيم".

وفي المقابل، رد رئيس قسم منع انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، على تصريحات جونسون قائلا ان بريطانيا اما فشلت في حماية مواطن روسي من "هجوم ارهابي" أو أنها هي نفسها تقف بشكل مباشر او غير مباشر وراء تسميم العميل المزدوج السابق وابنته.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا غير مسبوق على خلفية اتهام لندن لموسكو باغتيال جاسوس روسي وهو نفته الخارجية الروسية، كما تبادل الطرفان طرد الدبلوماسيين من أراضيهما.