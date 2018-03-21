الصدر يخرج عن صمته ويهاجم سلطات البحرين وينتقد الهارب "هادي"

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  الخميس 5 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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تقارير

الصدر يخرج عن صمته ويهاجم سلطات البحرين وينتقد الهارب "هادي"

الخميس 5 رجب 1439
 
 
 
 
 
الصدر يخرج عن صمته ويهاجم سلطات البحرين وينتقد الهارب "هادي"

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الوقت - خرج زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر" خلال الأيام الماضية عن صمته ليتخذ مواقف صارمة مما يحصل في البحرين واليمن وينتقد حكامها، حيث طالب برفع الحجز الإجباري عن الشيخ البحريني عيسى قاسم، وعقب ذلك بعدة أيام وصف الرئيس اليمني المستقيل، والفار إلى السعودية عبد ربه منصور هادي  بـ"الدكتاتور"،  داعياً إياه إلى التنحي عن منصبه.

موقف الصدر هذا جاء في معرض ردّه على سؤال وجه له حول توجيه كلمة للشعب البحريني وهو يكابد من أجل نيل الحرية والديمقراطية في بلده، إذ قال: إن الملف البحريني لم يعد السكوت عنه مجدياً، مشدداً على ضرورة أن "تكون هناك وقفة جادة من قبل المنظمات الدولية وكذلك جامعة الدول العربية بل منظمة التعاون الإسلامي إلى العمل".

وتابع الصدر إنه يجب حفظ هيبة علماء البحرين ورفع الحجز الإجباري عن آية الله الشيخ عيسى قاسم، داعياً إلى الإفراج عن المعتقلين بغير حق، فذنبهم الوحيد أنهم قالوا نريد حقوقنا.

كما طالب الصدر بـ "إيقاف سحب الجنسية البحرينية عن بعض أفراد الشعب فهذا عين الظلم"، مشدداً على ضرورة السعي الحثيث إلى استحصال الحقوق للمظلومين الثائرين.

أما بشأن جرائم النظام البحريني وضرورة إدانتها من قبل المنظمات الدولية قال الصدر: "هناك جرائم إنسانية ضد الشعب البحريني لا بد من تفعيل التحقيق المستقل والدولي".

يشار إلى أن زعيم التيار الصدري حذّر في وقت سابق حكومة البحرين من المساس برجال الدين الذين يقومون بحملات تحريضية ضدها من بينهم الشيخ عيسى أحمد قاسم، مؤكداً أنه سيكون لها بـ "المرصاد".

في حين كان موقف الصدر من الأزمة اليمنية جلياً حيث وصف الأحد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي  بـ "الدكتاتور"، داعياً إياه إلى التنحي عن منصبه.

وفي هذا الصدد أجاب زعيم التيار الصدري العراقي على سؤال وجه له عبر فيسبوك حول الأوضاع الراهنة في اليمن قائلاً: "الوضع في اليمن المنكوب متردٍ للغاية، فإضافة إلى تفشي الأوبئة والأمراض فإن الفقر والقتل والاعتقال والمجازر والحرب الظالمة ما زالت تحاصر العشرات بل المئات بغير وجه حق".

واستطرد الصدر: على الدكتاتور عبد ربه بل (عدو ربه) التنحي فليس من شرعية تبيح قتل الأبرياء، مطالباً جميع الأطراف المتنازعة في اليمن بوقف الحرب وحقن الدماء والجلوس إلى طاولة الحوار.

ويأتي هجوم زعيم التيار الصدري على الرئيس اليمني، في ظل حديث عن زيارة مرتقبة يجريها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى العراق، يزور خلالها النجف للقاء المراجع الدينية الشيعية.

تجدر الإشارة إلى أن السعودية، تستضيف الرئيس اليمني الهارب منذ آذار/ مارس 2015، في العاصمة الرياض، مع عدد من المسؤولين الحكوميين، إلا أنه يزور العاصمة المؤقتة، عدن، بين الحين والآخر.

وفي بداية العام الحالي أعرب الصدر، في بيان له، عن تعجبه من تحالف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع ائتلافي "الفتح" و"النصر".

يشار إلى أن الصدر هاجم السياسة الداخلية لبلاده بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر على تنظيم داعش الإرهابي الذي سيطر على مساحات واسعة من البلاد عام 2014.

وكان الصدر قد أكد عزمه على تحويل سرايا السلام التابعة له إلى منظمة خدمية إنسانية، شريطة أن تتعهد الحكومة العراقية بـ "إكمال معالجة جرحاهم (سرايا السلام) كي يعودوا إلى عوائلهم، والعمل الجاد من أجل إيجاد فرص عمل لهم، ودمج بعض عناصرهم في الجيش العراقي أو القوات الأمنية الأخرى".

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كلمات مفتاحية :

سلطات البحرين هادي زعيم التيار الصدري عيسى قاسم

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