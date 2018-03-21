الامارات تحتجز أموال اليمنيين بعدن

الوقت- تحتجز القوات الإماراتية المسيطرة على ميناء عدن اليمني دفعة أموال للحكومة اليمنية منذ منتصف فبراير/شباط الماضي، وترفض هذه القوات الإفراج عنها حتى الآن بحسب مصادر يمنية.

وكشفت الجزيرة عن وثيقة صادرة عن البنك المركزي اليمني موجهة إلى قيادة التحالف تطالب بالإفراج عن الأموال المحتجزة.

وأوضحت الوثيقة تفاصيل شحنة الأموال واسم السفينة التي تحملها، غير أن قوات التحالف لم تفرج عنها حتى الآن رغم مرور أكثر من شهر على وصولها، في حين لم يحصل مئات الآلاف من موظفي اليمن على رواتبهم الشهرية.

يشار الى أن مقدار الأموال المحتجزة يبلغ 170 مليار ريال يمني (680 مليون دولار)، وكانت تلك الشحنة قد وصلت إلى محطة حاويات ميناء عدن بتاريخ 12 فبراير/شباط 2018 على متن سفينة الحاويات "ميركوري" (MERCURY) برحلة رقم "42" في 11 حاوية فئة الأربعين قدما.