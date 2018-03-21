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  الأربعاء 4 رجب 1439
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تقارير

بالصور السي ان ان: 30 مركزاً سياحياً إيرانياً عليكم بزيارتها!

الأربعاء 4 رجب 1439
 
 
 
 
 
بالصور السي ان ان: 30 مركزاً سياحياً إيرانياً عليكم بزيارتها!
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الوقت - إذا كنت تفكّر بالقيام بجولة سياحية حول العالم من أجل الاستمتاع بجمال الطبيعة والعمران والحضارات وثقافة الدول الأخرى عليك بزيارة إيران أولاً، هكذا بدأت قناة السي أن أن الأمريكية تقريرها عن الأماكن السياحية في إيران.

وقالت القناة إنه لطالما كان اسم الأماكن المذهلة في إيران مألوفًا للجميع. إلا أنه لن نعيش هذا الذهول إلا إذا ألقينا نظرة على مجموعة الصور التي جمعناها من هذه المواقع الرائعة والمعالم السياحية الإيرانية.

وفي سياق التقرير، نشرت السي ان ان صوراً لـ 30 معلماً سياحياً إيرانياً قالت إنها سبب مهم من أجل دفع السياح الأجانب للذهاب إلى إيران وهي على الشكل التالي:

1- عالي قابو وفي الفارسية عالي قاپو: تم بناء هذا القصر المؤلف من 6 طوابق في عهد الشاه عباس في أصفهان و يقع هذا القصر في الجانب الغربي من ساحة "نقش جهان" في مقابل مسجد الشيخ لطف الله.

2- قلعة كريم خان زند (بالفارسية: ارگ کریم خان):، قلعة تاريخية تقع في وسط شيراز وتم بناؤها في عهد الدولة الزندية.

3- برج الحرية: تم بناء هذا البرج في عام 1971 كرمز للعاصمة الإيرانية ولا يزال يُعرف بأنه أحد المباني الرئيسية في طهران على الرغم من أن برج ميلاد في طهران تم بناؤه في عام 2009.

4- عيون باداب سورت: هي عبارة عن مجموعة من عيون المياه المعدنية شمال إيران، وحازت على المركز الثاني من حيث الأهمية السياحية في إيران وتقع هذه العيون أو الينابيع في منطقة جهاردانكه.

5- منزل بوروجيردي: بني هذا المبنى في القرن التاسع عشر وخلال فترة القاجار في كاشان وهو مسجل ضمن الأعمال الوطنية في إيران.

6- حديقة دولت اباد: بنيت هذه الحديقة في يزد في القرن الثامن عشر وهي واحدة من الحدائق الإيرانية المسجلة في موقع اليونسكو للتراث العالمي.

7-قصر بادغير: تم بناء هذا القصر بناء على أوامر من فتح علي شاه قاجار ويقع في قصر جولستان في ساحة آرك في طهران.

8- حديقة إيرام: هذه الحديقة هي واحدة من أشهر المعالم الأثرية في إيران ، والتي تم بناؤها في القرن الثالث عشر في شيراز وتم ترميمها بعد 600 عام.

9-قصر فروغ الملك: بني هذا القصر في أواخر فترة القاجار. أصبح هذا القصر المكون من ثلاثة طوابق الواقع في شيراز الآن متحفًا.

10- بيت الشعراء: كانت شيراز مهدًا للكثير من الشعراء. يعتبر بيت الشعراء في محافظة فارس نقطة جذب عظيمة للسياح ، لأنه في هذا المنزل يوجد العديد من القصائد المكتوبة على جدرانه.

11- مسجد يزد: تم بناء هذا المبنى منذ حوالي 100 عام وعلى ثلاث فترات مختلفة. بنيت القواعد الرئيسية للمسجد من قبل الساسانيين، أما النمط المعماري لهذا القصر هو نمط الآذرية.

12- حمام كردشت: يعد من المعالم التاريخية لقرية كردشت في الجزء المركزي من مدينة جلفا. يجذب هذا المبنى الآلاف من السياح المحليين والأجانب سنويًا.

13- صحراء مارانجاب: تقع هذه الصحراء بالقرب من كاشان وتستقطب العديد من السياح بسبب تعدد أنواع الحيوانات والنباتات.

14- مسجد ناصر الملك: بني هذا المبنى في شيراز خلال فترة القاجار وله 12 عمودًا وهو مزين بنوافذ ملونة.

15- قصر نيافاران: يقع هذا القصر في الركن الشمالي الشرقي من حديقة نيافاران في طهران، وكانت تجتمع عائلة الشاه مع الزوار الأجانب في هذا القصر.

16- قصر أرديرشير: تم بناء هذا القصر من قبل اردشير بابكان، مؤسس السلالة الساسانية، ويقع في جنوب شيراز.

17- مجموعة باسارجاد: تعتبر من مواقع التراث العالمي وهي عبارة عن مجموعة من المباني الأثرية بنيت في عهد الاخمينيون وهي موجودة في مدينة باسارجاد في مقاطعة فارس.

18- تخت جمشيد أو برسبوليس: وهي عاصمة الإمبراطورية الأخمينية (550-330ق.م) تقع شمال شرق مدينة شيراز في محافظة فارس في إيران. وفي الفارسية الحديثة، يعرف هذا الموقع باسم تخت جمشيد (أي عرش جمشيد) ويعود أقدم بقايا هذا الموقع إلى 515ق.م.

19- مسجد الإمام: هذا المسجد هو أهم مسجد تاريخي في أصفهان، والذي يقع في ساحة نقش جهان وقد بني في العصر الصفوي.

20- مسجد الشيخ لطفي الله: يقع هذا المسجد في ساحة نقش جهان في أصفهان، وقد بني بناءً أوامر الشاه عباس الأول.

21- ضريح الشيخ صافي الدين أردبيلي: هذا القبر هو أحد المواقع التاريخية والأثرية في أردبيل، والمدرجة أيضاً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. بالإضافة إلى ضريح إسماعيل الأول في هذا المكان.

22- جسر سي وسه بل: والتي تعني جسر الثلاثة والثلاثين، كما يُعرف كذلك باسم جسر الله وردي خان وهو جسر يقع في أصفهان على نهر زاينده، تم بناؤه في العهد الصفوي وتحديداً في عهد الشاه عباس الأول الصفوي.

23- حمام سلطان أمير أحمد: تم بناء هذا الحمام في كاشان خلال فترة القاجار وتم تسجيله كمعلم وطني لإيران.

24- دير القديس تداوس: سميت باسم الكنيسة السوداء للحجارة السوداء المستخدمة في هذه الكنيسة، وتقع في المنطقة الجبلية في إيران في محافظة أذربيجان الغربية.

25- منزل طباطبائي: هذا المنزل بني في كاشان خلال فترة القاجار، وهو مزين بفنون معمارية مختلفة.

26- ضريح الشاعر حافظ الشيرازي: هو نصب تذكاري أقيم في الطرف الشمالي من مدينة شيراز، إيران، في ذكرى الشاعر الفارسي الشهير حافظ.

27- حمام الوكيل: تم بناء هذا الحمام في عصر الزندية وكان جزءاً من قسم المدينة الملكي المبني في فترة حكم كريم خان زند، بني هذا المبنى في غرب جامع وكيل في شيراز.

28- مسجد وكيل: هو مسجد في شيراز، جنوب إيران، ويقع إلى الغرب من مزار وكيل عند مدخله. بني بين عام 1751 و عام 1773، خلال حكم الدولة الزندية.

29- كنيسة فانك: هذه الكنيسة التي يستخدمها الأرمن اليوم مفتوحة أمام السياح. بنيت هذه الكنيسة في عهد شاه عباس الثاني في أصفهان.

30- تيمجه أمين الدولة أو نزل أمين الدولة: وهو واحد من المعالم المعمارية والتاريخية لفترة القاجار ويقع في سوق كاشان وبني في 1353م.

في الختام، وفقاً لهذا التقرير يمكن لكم التخطيط جيداً قبل السفر إلى إيران.

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