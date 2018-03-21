إيران تحرج أوروبا..ما هو مستقبل العلاقة الإيرانية مع أمريكا؟

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  الأربعاء 4 رجب 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا السلفية والارهاب يهددان ايران وتركيا، والمحور الامريكي العبري العربي يخطط لاحتوائهما

أخبار

ميركل تعتبر عملية عفرين التركية غير مقبولة

ميركل تعتبر عملية عفرين التركية غير مقبولة

الوقت- وجهت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأربعاء انتقادات حادة للعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين..

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مسلحو أحرار الشام يسلمون أسلحتهم في حرستا الوقت- نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين بالمعارضة السورية قولهما إنه تمّ التوصل إلى اتفاق بوساطة روسية لإجلاء مجموعة..

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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مقالات

إيران تحرج أوروبا..ما هو مستقبل العلاقة الإيرانية مع أمريكا؟

الأربعاء 4 رجب 1439
 
 
 
 
 
إيران تحرج أوروبا..ما هو مستقبل العلاقة الإيرانية مع أمريكا؟

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الوقت - لا يمكن ولا بأي شكل من الأشكال عزل إيران عما يجري من تطورات في العالم بشكل عام وفي الشرق الأوسط بشكل خاص، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية استطاعت أن تحجز لها مكاناً فاعلاً ومؤثراً في التحولات السياسية التي تشهدها المنطقة، وأثبتت هذه الدولة الإقليمية صمودها وقوتها للعالم أجمع بالرغم من كل الحصار الذي تعرّضت له والعقوبات الاقتصادية التي تنهال عليها الواحدة تلو الأخرى بحيث لا يكاد يجفّ حبر حزمة العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران حتى تصدر أمريكا حزمة جديدة غير مبررة الأسباب، ومع ذلك لم تستسلم إيران بل على العكس أصبحت أقوى وأمتن وبرهنت للجميع أنه لا يمكن تجاوزها أو حتى تحييدها من أي لعبة إقليمية قد تشهدها المنطقة.

والأمر الأبرز الذي يتم من خلاله محاولة الضغط على إيران وإجبارها على التنازل عن مجموعة من الثوابت التي تتمسك بها هو "الاتفاق النووي" الذي وقع في يوليو/تموز 2015 والذي اعتبر حينها انتصاراً منقطع النظير للدبلوماسية الإيرانية، وكانت الدول الست الكبرى ماضية في تطبيق بنود الاتفاق إلى أن جاء الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب لينسف هذا الاتفاق ويحاول تقويضه بجميع الوسائل الممكنة حتى لو اقتضى الأمر فرض عقوبات على أوروبا لثنيها عنه ومنعها من المضي قدماً في هذا الاتفاق الذي على ما يبدو لم يناسب صفقات ترامب التجارية.

السياسة الجديدة التي انتهجتها واشنطن بعد وصول ترامب أحرجت أوروبا ووضعتها في مكان لا تحسد عليه كونها تعلم جيداً ماذا يعني أن تعطل الاتفاق النووي وتعلم أكثر ما مدى تأثير ذلك على المنطقة ككل، ومؤخراً تحدثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن مخاطر المس بهذا  الاتفاق موجهة كلامها لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو محذرة إياه بالقول: " إلغاء الاتفاق النووي سيؤدي لحرب شاملة"، بحسب ما كشفته القناة العاشرة الإسرائيلية، وأضافت القناة العبرية: خلال الاجتماع قبل شهر بين نتنياهو وميركل في القمة الاقتصادية في دافوس، مررت ميركل تحذيراً ورسالة قوية إلى نتنياهو على خلفية الاتفاق النووي مع إيران الذي ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاءه. وسألت ميركل نتنياهو: ما هو البديل الذي تراه للاتفاق؟.

واعتبرت ميركل أن إلغاء الاتفاق من جانب ترامب سيؤدي إلى حرب في كل المنطقة. وقالت محذّرة: في حال قام الرئيس الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق الموقّع بين طهران والدول الكبرى سيؤدي ذلك إلى فقدان العالم ثقته بالدول الغربية، وسيجعل دولاً، مثل كوريا الشمالية لا ترغب بالتوقيع على اتفاق كهذا في المستقبل، كما أن خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى تقسيم الدول الغربية إلى معسكرين، إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وباقي الدول الغربية من جهة أخرى.

في مقابل ذلك يخشى مسؤولون ومحللون أوروبيون من أن يؤدي انهيار الاتفاق الإيراني إلى سباق تسلّح في الشرق الأوسط وصراع بين إيران وإسرائيل بالإضافة إلى تصعيد الحروب بالوكالة في المنطقة بين إيران والسعودية، كما يخشون أن يقضي ذلك على أي فرصة مهما بلغت ضآلتها للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية عن طريق التفاوض، كما أن هناك خطراً يتمثل في مزيد من تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا خاصة إذا استهدفت واشنطن المؤسسات الأوروبية التي لها أنشطة تجارية في إيران.

ولكن وبالرغم من هذا الحرص الأوروبي لعدم السماح للاتفاق النووي بالانهيار إلا أن أوروبا لا يمكنها الذهاب كثيراً في معاندة واشنطن لما تعانيه من ضعف غير مسبوق في هذه المرحلة، لذلك نجدها لا تدّخر جهداً في فرض عقوبات هي الأخرى على إيران، ومؤخراً أظهرت "وثيقة سرية" اطّلعت عليها  "رويترز" أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا اقترحت فرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران وتعتقد هذه الدول الثلاث أن الإجراءات ستكون مبررة بموجب الاتفاق النووي مع طهران، وقال مصدران مطلعان إن الوثيقة المشتركة أرسلت لعواصم الاتحاد الأوروبي الجمعة لحشد الدعم لمثل تلك العقوبات التي ستحتاج لموافقة حكومات كل الدول الأعضاء في التكتل.

هذا الكلام يثبت لنا بأن لعنة الاتفاق النووي تلاحق أوروبا وتعرّي سياستها ومنهجيتها الازدواجية في التعاطي مع إيران، وتثبت للمرة الألف أن أوروبا فقدت شخصيتها التي كانت تمتاز بها لعقود طويلة، ولا نبالغ إذا قلنا إن القارة العجوز وخاصة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت تعتمد أنصاف مواقف لا ترتقي لمستوى دول بحجمها وكأنها استسلمت للولايات المتحدة الأمريكية وانتقلت في العلاقة مع واشنطن من المنافسة والندية إلى التبعية السياسية.

هذه الطريقة الانهزامية تدلّ بشكل واضح على خضوع أوروبي شبه كامل لسياسة واشنطن من أجل استرضائها، لكن في الوقت نفسه لا تريد أن تقطع حبل التواصل مع إيران كونها تربطها بها علاقات اقتصادية ومصالح عدة لذلك نجدها ترغب في الاستمرار في الاتفاق النووي من جهة ولا تريد الوقوف في وجه واشنطن من جهة أخرى، لذلك نجدها تمسك العصا من الوسط في سياستها المتبعة تجاه هذا الملف الحساس من أجل خداع الرأي العام العالمي وترك مساحة للعب، ولكن لا نعتقد أن هذا الأسلوب سيخدم أوروبا طويلاً وقد تضطر قريباً لتحديد موقفها من الملف النووي الإيراني.

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واشنطن أمريكا الاتفاق النووي ترامب ظريف ميركل نتنياهو الستة +1

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