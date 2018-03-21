ترامب: السعوديون زبائن ممتازون وسيعطوننا بعضاً من ثروتهم

الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن السعوديين زبائن ممتازون، والرياض ستعطينا بعضاً من ثروتها وهذا ما أتمناه.

وأضاف ترامب "العلاقات بيننا أقوی من أي وقت مضی، السعودية من أكبر المستثمرين وتشتري سندات الخزينة والسلاح بمبالغ طائلة وتخلق عشرات آلاف فرص العمل".

من جانبه قال ولي العهد السعودي :"نحن الحليف الأقدم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، اتفقنا علی صفقات وصلت إلی 400 مليار دولار ونخلق 4 ملايين فرصة عمل في الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر وسنواجه التهديدات التي تواجه بلدينا سوياً".

ومن المقرر أن يلتقي محمد بن سلمان كبار المسؤولين المالیين في نيويورك، ليتزامن اللقاء مع عزم شركة أرامكو النفطية طرح قسم من أسهمها في البورصة وسيلتقي أيضاً مسؤولي كبار شركة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وشركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

كما سيزور ولي العهد السعودي سبع مدن أمريكية رغم الاحتجاجات الكبيرة التي نظمت أمام البيت الأبيض والكونغرس والتي دعت إلی اعتقاله بسبب مجازره وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.