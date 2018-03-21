ترامب: السعوديون زبائن ممتازون وسيعطوننا بعضاً من ثروتهم

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  الأربعاء 4 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

ترامب: السعوديون زبائن ممتازون وسيعطوننا بعضاً من ثروتهم

الأربعاء 4 رجب 1439
 
 
 
 
 
ترامب: السعوديون زبائن ممتازون وسيعطوننا بعضاً من ثروتهم

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واشنطن بوست: ترامب طالب السعودية بتسديد فاتورة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا

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الوقت- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن السعوديين زبائن ممتازون، والرياض ستعطينا بعضاً من ثروتها وهذا ما أتمناه.

وأضاف ترامب "العلاقات بيننا أقوی من أي وقت مضی، السعودية من أكبر المستثمرين وتشتري سندات الخزينة والسلاح بمبالغ طائلة وتخلق عشرات آلاف فرص العمل".

من جانبه قال ولي العهد السعودي :"نحن الحليف الأقدم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، اتفقنا علی صفقات وصلت إلی 400 مليار دولار ونخلق 4 ملايين فرصة عمل في الولايات المتحدة بشكل مباشر وغير مباشر وسنواجه التهديدات التي تواجه بلدينا سوياً".

ومن المقرر أن يلتقي محمد بن سلمان كبار المسؤولين المالیين في نيويورك، ليتزامن اللقاء مع عزم شركة أرامكو النفطية طرح قسم من أسهمها في البورصة وسيلتقي أيضاً مسؤولي كبار شركة التكنولوجيا مثل جوجل وأبل وشركة لوكهيد مارتن لتصنيع السلاح.

كما سيزور ولي العهد السعودي سبع مدن أمريكية رغم الاحتجاجات الكبيرة التي نظمت أمام البيت الأبيض والكونغرس والتي دعت إلی اعتقاله بسبب مجازره وجرائم الحرب التي يرتكبها بحق الشعب اليمني.

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