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  الأربعاء 4 رجب 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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أخبار

بغداد تردّ على اتهامات أبوظبي للحشد الشعبي

الأربعاء 4 رجب 1439
 
 
 
 
 
بغداد تردّ على اتهامات أبوظبي للحشد الشعبي

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الوقت- ردّ المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب، على تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، التي انتقد فيها الأخير الحشد الشعبي واتهمه بتلقي دعم من قطر.

وقال محجوب إن "تصريحات قرقاش التي تتوجه بالاتهام لمؤسسة الحشد الشعبي بتلقي أموال دعم من قبل دولة قطر ووصفه لها بالإرهابية، تثير لدينا الكثير من الاستغراب".

وأشار محجوب إلى أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لتعزيز علاقته مع أشقائه في دولة الإمارات، تأتي هذه التصريحات لتشكّل عائقاً لمسار هذه المساعي وتبعث على القلق من عرقلة تطوير هذه العلاقات والارتقاء بها لما فيه مصلحة البلدين والشعبيين الشقيقين".

وشدد على أن "‏الخارجية أكدت في أكثر من محفل أن مؤسسة الحشد جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني ومؤسساته الرسمية كونها خضعت للتصويت عليها في البرلمان العراقي وتتبع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة".

ولفت المتحدث إلى أن "الحشد ساهم في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يهدد العراق والمنطقة ولم تكن الإمارات الشقيقة بمنأى عن هذا الخطر قبل أن يقدم الحشد والقوات الأمنية العراقية آلاف الشهداء لحماية المنطقة ويخلص العالم من شرور هذه الجماعة الإرهابية الضالة".

واعتبر قرقاش الاثنين أن تقرير صحيفة نيويورك تايمز حول "الفدية القطرية" المتراوحة بين 700 مليون دولار إلى مليار دولار، والتي دفعتها لمجموعة من الجماعات المسلحة بينها الحشد الشعبي، يمثل دليلاً لا يمكن أن تنفيه الدوحة في ضوء تراكم الأدلة والقرائن، حول الدعم القطري لـ"الجماعات المسلحة".

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