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  الأربعاء 4 رجب 1439
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رياضة

قطر تدخل على خط الازمة المغربية السعودية

الأربعاء 4 رجب 1439
 
 
 
 
 
قطر تدخل على خط الازمة المغربية السعودية
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الوقت- بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها رئيس الهيئة العامة السعودية للرياضة تركي آل الشيخ والتي هاجم فيها كل من قطر والمغرب بسبب أنها لم تأخذ موقفاً واضحاً من الأزمة الخليجية وغامزاً من بوابة عدم دعم المغرب في ملف كأس العالم 2026، ها هي قطر تدخل على الأزمة.

فبعد إمتعاض المغاربة من ما قاله ال الشيخ بالوقوف مع أمريكا في وجه المغرب وبعد محاول مستشار ال الشيخ لفلفة الأمور خلال زيارته المغرب دخل القطريون على الخط من خلال تغريدات أطلقتها الشيخة مريم آل ثاني.

حيث قالت آل ثاني وهي إحدى أفراد الأسرى الحاكمة في قطر: "تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الرياضة العامة السعودية) ليس أميرا، ولكن هو مقرب من الحاكم أكثر من بعض الأمراء. وما قاله يعبر عن السياسة السعودية القائمة على الابتزاز، بمعنى شاركونا في حصار قطر ومقاطعتها ونحن سندعمكم، بينما قطر ستدعم المغرب دعما غير مشروط".

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قطر السعودية المغرب كأس العالم 2026

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