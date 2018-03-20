هل ينتقل كريستيانو رونالدو إلى الصين؟

الوقت- نشرت الكثير من الشائعات في فترات الإنتقالات السابقة حول تقديم أندية صينية عروض ضخمة لريال مدريد ليتخلى عن نجمه البرتغالي رونالدو، فهل يفعلها رونالدو وخصوصاً بعدما سربه سكولاري من حديثه دار مع رونالدو؟

حيث أوضح المدرب البرازيلي لويس فيليبي سكولاري طبيعة الحديث الذي دار بينه وبين رونالدو عن موضوع الصين بإعتبار أنه سبق ودرب نادي صيني وقال أن رونالدو استفسر عن الحياة هناك أكثر من مرّة.

إذ قال: "رونالدو سألني كيف هي الحياة في الصين أكثر من مرة، لقد أعطيته جميع التفاصيل اللاعبون مختلفون كريستيانو لديه ​علامة تجارية​ وصناعة خاصة والصين أكبر بلد في العالم لذلك قلت له ما أردده دائمًا من يحصل على فرصة يجب عليه الذهاب إلى هناك".

الجدير بالذكر أن الدوري الصيني جذب الكثير من اللاعبين الكبار من أندية أوروبية عدّة أهمهم أوسكار من تشيلسي و كارسكو من أتليتيكو مدريد وهالك وغيرهم.