الخارجية الإيرانية: بن سلمان كذاب ساذج ومزاعمه حول إيران كذبة كبيرة

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  الثلاثاء 3 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

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الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

الخارجية الإيرانية: بن سلمان كذاب ساذج ومزاعمه حول إيران كذبة كبيرة

الثلاثاء 3 رجب 1439
 
 
 
 
 
الخارجية الإيرانية: بن سلمان كذاب ساذج ومزاعمه حول إيران كذبة كبيرة

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قاسمي: تصريحات محمد بن سلمان لا تستحق الرد لأنه ساذج ولا يتفوه إلا بالكذب

هكذا رد قاسمي على تصريحات تيلرسون ضد ايران

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الوقت- رد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي على تصریحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، معتبرا أن مزاعمه بوجود قادة القاعدة فی ایران، كذبة كبیرة.

وفي تصريح له الیوم الثلاثاء، إعتبر قاسمي أن بن سلمان بهذه الأكاذیب الساذجة، لن یستطیع إخفاء دور السعودیة وزعمائها في صناعة أخطر التنظیمات الإرهابیة في التاریخ المعاصر، وفي بعض الأحداث المهمة كتفجير 11 سبتمبر. 

وأضاف: في السنوات الأولى من الهجوم الأمریكي على أفغانستان واختفاء عناصر القاعدة ودخول بعضهم إلي المملكة السعودیة، تسلل عدد منهم بشكل فردي وغیر قانوني عبر الحدود الإیرانیة الطویلة مع أفغانستان فاحتجزتهم السلطات الایرانیة وسلمتهم إلى دولهم طبقا للوثائق والشواهد الموجودة ومن بینهم عدد من أفراد عائلة زعیم القاعدة أسامة بن لادن. 

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية قائلا: نظرا لأن هؤلاء كانوا یحملون الجنسیة السعودیة تم إعلام الریاض بذلك، وبالتنسیق مع السلطات السعودیة تم تسلیم إبنة بن لادن إلى السفارة السعودیة فی طهران، أما باقي الأفراد فكان رأي السعودیین أن یعادوا من نفس الحدود التي دخلوها بشكل غیر قانونی، وهذا ما تم فعلا .

وأردف قاسمي أن بن سلمان یحاول جاهدا وبشكل سافر خلال زیارته لأمریكا أن یفعل كل شيء لإكمال طریقه للوصول إلى التاج وعرش الملوكیة، ویبدو أنه بهذا الصدد لم یكتف بدفع مئات الملیارات من الدولارات من ثروة الشعب السعودي إلى جیوب مصانع الأسلحة الأمریكیة، وبالتالي لابد أن یفكر فی محو السوابق الثابتة لحكام السعودیة الحالیین فی دعم الاٍرهاب، لكنه بتصریحاته الأخیرة أثبت أنه كذاب ساذج لا یفهم الأمور، إلى درجة أنه لا یعرف تاریخ وثقافة بلاده. 

وأشار قاسمی إلى أن تأسیس منظمة القاعدة الإرهابیة تم من قبل الإستخبارات السعودیة، والإرتباط المنظم بینهما غیر خاف على أحد، وإن ما نشر من وثائق أمریكیة بشأن أحداث الحادي عشر من سبتمبر یكشف جزءا من هذه الحقائق التي لا یمكن أن تتغیر، بحیث أن الكثیر من المسؤولین السعودیین الذین یحكمون الیوم في مناصب مختلفة لهم دور واضح ومشهود في تلك الأحداث .

وكان ولي العهد السعودي قد ذكر، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس الأمريكية أن إيران احتفظت بالعديد من عناصر تنظيم "القاعدة" وامتنعت عن تسليمهم للولايات المتحدة.

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