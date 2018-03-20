امريكا تتهم روسيا بتقويض علاقتها مع السعودية

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  الثلاثاء 3 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم

خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

امريكا تتهم روسيا بتقويض علاقتها مع السعودية

الثلاثاء 3 رجب 1439
 
 
 
 
 
امريكا تتهم روسيا بتقويض علاقتها مع السعودية

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قبل ساعات من زيارته إلى واشنطن.. هكذا ينظرون إلى محمد بن سلمان

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الوقت- اتهم مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، الاثنين، روسيا بتقوض العلاقات بين امريكا والسعودية من خلال إمدادات الأسلحة.

وقال المسؤول الأمريكي، بحسب وكالة نوفوستي، "سنخصص جزءا من محادثاتنا مع السعوديين، لنقاش كيف تحاول روسيا استخدام الوضع لصالحها.. لقد أعاقت (روسيا) قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي كان سيحمل النظام الإيراني مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية.. وفي نفس الوقت، لجأوا إلى السعوديين وقدموا لهم أنظمة دفاع جوي متقدمة".

ووفقا له، فإن روسيا "قدمت عددا من الوعود للنظام الإيراني" لتوريد الأسلحة ، مثل النماذج المتقدمة للدبابات والطائرات العسكرية، مضيفا أن "هذا مثال على الكيفية التي تساعد بها روسيا، من جهة، ولكن خلف الكواليس تضخم الأزمة... بطريقة تهدف بوضوح إلى تقويض العلاقات الأمريكية السعودية".

وأكد المسؤول أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيناقش غدا الثلاثاء 20 مارس، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كيفية "جعل روسيا تدفع الثمن" مقابل أعمالها في سوريا والدعم المزعوم من إيران في اليمن.

وشهدت العلاقات بين روسيا والسعودية تطورا ملحوظا، خلال العامين الماضي والجاري، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين. وزادت هذه العلاقات تطورا بعد الزيارة، التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 4 أكتوبر الماضي، على رأس وفد كبير، إلى العاصمة الروسية، وإجرائه مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين.

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