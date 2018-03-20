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  الثلاثاء 3 رجب 1439
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الإقتصاد

التبادل التجاري بين إيران وقطر يسجّل أرقاماً قياسية ا

الثلاثاء 3 رجب 1439
 
 
 
 
 
التبادل التجاري بين إيران وقطر يسجّل أرقاماً قياسية ا
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لوقت- شهدت العلاقات الإقتصادية القطرية الإيرانية زيادة ملحوظة بعد الحصار الذي فرضته الدول الخليجية على قطر، حيث فتحت إيران أسواقها لقطر لتعويض النقص الكبير في السلع.

وفي هذا الإطار أعلنت إيران عبر المدير العام لمكتب الشؤون العربية والافريقية في منظمة تطوير التجارة الايرانية عن إرتفاع التبادل التجاري بينها وبين قطر بما يزيد عن 90 مليون دولار ليصبح حجم التبادل الكامل ما يقارب الـ200 مليون دولار في العام.

وتشير البيانات التجارية إلى أن التبادل بين الدولتين لم يشهد مساراً واضحاً في العقود الماضية وغالباً ما كان يتذبذب إلا أنه مؤخراً شهد تطوراً ملحوظاً وغالبا ما يكون لصالح إيران بحجم يختلف بين 5 إلى 143 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن التبادل التجاري بين قطر وإيران سجل رقماً قياسياً ببلوغه 148 دولار وذلك وفقاً لأرقام رسمية سجلت في الأشهر الثمانية الماضية، والتي ذكر فيها أن إيران صدّرت سلع وبضائع وخدمات بقيمة 166 مليون دولار في الاشهر الثمانية الماضية لتستورد ما قيمته 18 مليون دولار فقط.

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إيران قطر العلاقات التجارية

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