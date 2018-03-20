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  الثلاثاء 3 رجب 1439
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رياضة

آل الشيخ يشعل أزمة بين السعودية والمغرب

الثلاثاء 3 رجب 1439
 
 
 
 
 
آل الشيخ يشعل أزمة بين السعودية والمغرب
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الوقت- بعد الأزمة التي خلقتها تصريحات رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية تركي آل الشيخ حول دعم ملف أمريكا لكأس العالم على حساب المغرب يحاول مسؤولون سعوديون تدارك ما صدر عن آل الشيخ.

حيث صرّح طلال آل الشيخ مستشار رئيس الهيئة قائلاً: " رئيس الهيئة تركي آل الشيخ لم يكن يقصد بتصريحاته دعم ملف أميركا الشمالية على حساب ملف ​المغرب​ لاستضافة بطولة كأس العالم  2026 والإعلام ضخّم ما ورد على لسان رئيس الهيئة."

وتابع طلال آل الشيخ في التصريح الذي ألقاه بعد لقائه برئيس الاتحاد المغربي ​فوزي لقجع: "تصريحات تركي تم تضخيمها، أؤكد لكم بأن السعودية مع المغرب لدعم الملف المغربي والمغرب والسعودية دولة واحدة لهما تاريخ مشترك وتربطهما علاقات قوية ووطيدة".

الجدير بالذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية غرّد على تويتر بالتالي: "لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف ​مونديال 2026​، وفي حال طُلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولا. اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا".

وتابع منتقداً المغرب حول موقفها من الأزمة الخليجية: "هناك من أخطأ البوصلة. إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ماتقوم به هو إضاعة للوقت. دع الدويلة تنفعك! رسالة من الخليج إلى المحيط"

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