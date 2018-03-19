شهداء وجرحى بصواريخ الارهابيين على أحياء دمشق

الوقت- استشهدت سيدتان وأصيب 3 مدنيين بجروح اليوم الاثنين، نتيجة قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية بدمشق.

ونقلت وكالة الانباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، بأن قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتحصنة في ما تبقى من مناطق بالغوطة الشرقية، سقطت على منازل الأهالي في منطقة الحاجبية في حي الشاغور، ما أدى إلى استشهاد أم وابنتها.

وأشارت قيادة الشرطة السورية إلى أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة، نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها ارهابيون وسقطت على منازل الأهالي في حي الدويلعة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وبين المصدر أن قذيفة أخرى أطلقها الإرهابيون على الحي ذاته سقطت على الكنيسة، ما تسبب بإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في صرح الكنيسة.

وأكدت شرطة ريف دمشق أن أضراراً مادية وقعت نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منتشرة في الغوطة الشرقية بقذيفة على حي الحمصي في مدينة جرمانا.

جدير بالذكر أن 18 مدنياً بينهم طفلان أصيبوا أمس الاول في اعتداءات متواصلة للجماعات المنتشرة في الغوطة الشرقية، على أحياء الزاهرة والكباس والشاغور ومدينة جرمانا في العاصمة دمشق.