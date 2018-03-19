شهداء وجرحى بصواريخ الإرهابيين على أحياء دمشق

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  الإثنين 2 رجب 1439
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خبير إيراني: أي هجوم عسكري أمريكي على سوريا سيترك آثاراً مدمرة على المنطقة والعالم الوقت - بعد مرور سبعة أعوام على اندلاع الأزمة في سوريا مازالت الأوضاع في هذا البلد حرجة وعلى درجة عالية من التعقيد. وعلى الرغم من تمكّن الجيش السوري والقوى الداعمة له من إلحاق هزائم منكرة بتنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى، مازالت الدول الغربية وفي مقدمتها أمريكا تثير ومنذ نحو شهرين مزاعم بأن القوات السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية، ما أدى إلى تشديد التوتر في الملف السوري إلى درجة أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تحدثت عن إمكانية شنّ هجوم عسكري من قبل قواتها على هذا البلد...

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الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

شهداء وجرحى بصواريخ الإرهابيين على أحياء دمشق

الإثنين 2 رجب 1439
 
 
 
 
 
شهداء وجرحى بصواريخ الإرهابيين على أحياء دمشق

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الوقت- استشهدت سيدتان وأصيب 3 مدنيين بجروح اليوم الاثنين، نتيجة قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتمركزة في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية بدمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة دمشق، بأن قذيفة صاروخية أطلقتها التنظيمات الإرهابية المتحصنة في ما تبقى من مناطق بالغوطة الشرقية، سقطت على منازل الأهالي في منطقة الحاجبية في حي الشاغور، ما أدى إلى استشهاد أم وابنتها.

وأشارت قيادة الشرطة السورية إلى أن مدنيين اثنين أصيبا بجروح متفاوتة، نتيجة قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون سقطت على منازل الأهالي في حي الدويلعة، إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وبين المصدر أن قذيفة أخرى أطلقها الإرهابيون على الحي ذاته سقطت على الكنيسة، ما تسبب بإصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في صرح الكنيسة.

وأكدت شرطة ريف دمشق أن أضراراً مادية وقعت نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية منتشرة في الغوطة الشرقية بقذيفة على حي الحمصي في مدينة جرمانا.

جدير بالذكر أن 18 مدنياً بينهم طفلان أصيبوا أمس الأول في اعتداءات متواصلة للجماعات المنتشرة في الغوطة الشرقية، على أحياء الزاهرة والكباس والشاغور ومدينة جرمانا في العاصمة دمشق

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