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  الإثنين 2 رجب 1439
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أخبار

الجيش السوري يؤمّن خروج 3500 مدني صباح اليوم من الغوطة الشرقية

الإثنين 2 رجب 1439
 
 
 
 
 
الجيش السوري يؤمّن خروج 3500 مدني صباح اليوم من الغوطة الشرقية

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الوقت- أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا ، أن أكثر من 3500 شخص غادروا صباح اليوم الاثنين الغوطة الشرقية عبر نقطة عبور حمورية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي، فلاديمير زولوتوخين، أن "أكثر من 3.5 ألاف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية منذ صباح الاثنين عبر نقطة عبور حمورية، وتم توفير الطعام لـ 2.5 ألف شخص حتى اللحظة".

وكان مركز المصالحة الروسي في سوريا أعلن أمس الأحد عن خروج أكثر من 73 ألف شخص من الغوطة الشرقية بريف دمشق منذ فتح الممرات الإنسانية هناك.

وأوضح مركز المصالحة أن 25 ألف شخص خرجوا من الغوطة الشرقية عبر الممر الإنساني في حمورية اليوم الأحد، وبلغ العدد الإجمالي للمدنيين الذين تمكّنوا من مغادرة الغوطة الشرقية منذ فتح الممرات الإنسانية 73 ألف شخص.

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