بسوبر هاتريك رونالدو ينتقم من جيرونا

الوقت- تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من قيادة فريقه ريال مدريد لفوز ساحق على منافسه جيرونا بنتيجة 6-3 في إطار منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإسباني.

استطاع الريال السيطرة والاستحواذ على الكرة طوال فترة المباراة ولكن دفاعاته أبدت ضعفاً ملحوظاً خصوصاً في الكرات الهوائية، تقدم كريستيانو للريال في الدقيقة 11 بعد تمريرة من توني كروس، ولكن الضيوف عدّلوا النتيجة في الدقيقة 29 من عمر اللقاء عبر هدف ستواني لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

في شوط المباراة الثاني تقدم الريال مجدداً عبر رونالدو بتمريرة حاسمة من بنزيما في الدقيقة 47 وعاد رونالدو مجدداً في الدقيقة 59 ليصنع هدف سجله فاسكيز في الدقيقة 59 وبعدها أضاف رونالدو هدفه الثالث وهدف فريقه الرابع في الدقيقة 64.

في الدقيقة 67 قلّص ستواني النتيجة بهدف من رأسية، ولكن غاريث بيل وسع الفارق بهدف في الدقيقة 86 ومجدداً سجّل الضيوف الهدف الثالث في الدقيقة 88 إلا أن رونالدو أبى إلا أن يسجل مجدداً في الدقيقة 90 ليكون بذك سجّل سوبر هاتريك وصنع هدف.

بهذه النتيجة يحتل الريال المركز الثالث برصيد 60 نقطة خلف أتليتيكو مدريد الذي خسر مباراته اليوم أمام فياريال، فيما يستقر جيرونا في المركز السابع برصيد 43 نقطة فقط.