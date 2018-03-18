الصين تمنع سيئ الخلق من المواصلات العامة

الوقت- يُعرف أن الصين تتبع نظاماً يقوم على تقييم المواطنيين في مستويات معينة وفق آدائهم الإجتماعي والعملي في المجتمع والعمل والمدرسة وغيره ويبنى على هذه التقييمات المقتضى اللازم من حقوق وواجبات لهؤلاء المواطنين.

وفي هذا الإطار نشرت إحدى الصحف البريطانية تقريراً جاء فيه أن السلطات الصينية: "ستبدأ تطبيق ما يسمى بنظام الائتمان الاجتماعي وهو النظام الذي سيسمح للسلطات بمنع الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء أو كان سلوكهم الاجتماعي سيئا، من استخدام القطارات أو الذهاب في رحلات جوية على متن الطائرات لمدة عام".

وتابع تقرير الصحيفة أن "الأشخاص الذين سيتم وضعهم في قوائم المنع، أولئك الذين يرتكبون أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن ​الإرهاب​ أو التسبب في مشاكل على الرحلات الجوية، وكذلك أولئك الذين استخدموا التذاكر المنتهية الصلاحية أو المدخنين في القطارات، وذلك وفقاً لبيانين صادرين عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح".