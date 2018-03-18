الصين تمنع سيئ الخلق من المواصلات العامة

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  الأحد 1 رجب 1439
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أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

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المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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المشهد اليمني

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داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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الصين تمنع سيئ الخلق من المواصلات العامة

الأحد 1 رجب 1439
 
 
 
 
 
الصين تمنع سيئ الخلق من المواصلات العامة
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الوقت- يُعرف أن الصين تتبع نظاماً يقوم على تقييم المواطنيين في مستويات معينة وفق آدائهم الإجتماعي والعملي في المجتمع والعمل والمدرسة وغيره ويبنى على هذه التقييمات المقتضى اللازم من حقوق وواجبات لهؤلاء المواطنين.

وفي هذا الإطار نشرت إحدى الصحف البريطانية تقريراً جاء فيه أن السلطات الصينية: "ستبدأ تطبيق ما يسمى بنظام الائتمان الاجتماعي وهو النظام الذي سيسمح للسلطات بمنع الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء أو كان سلوكهم الاجتماعي سيئا، من استخدام القطارات أو الذهاب في رحلات جوية على متن الطائرات لمدة عام".

وتابع تقرير الصحيفة أن "الأشخاص الذين سيتم وضعهم في قوائم المنع، أولئك الذين يرتكبون أفعالا مثل نشر معلومات كاذبة عن ​الإرهاب​ أو التسبب في مشاكل على الرحلات الجوية، وكذلك أولئك الذين استخدموا التذاكر المنتهية الصلاحية أو المدخنين في القطارات، وذلك وفقاً لبيانين صادرين عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح".

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الصين المواصلات الصينية

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