بايرن يسقط أمام لايبزغ العنيد

الوقت- منذ الموسم الماضي وفريق لايبزغ مستمر في مفاجأة الجميع بالمستوى العالي الذي يقدمه وهو الفريق الجديد على البونديزليغا.

حيث أسقط لايبزغ بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت في إطار منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

أظهر البايرن تفوقاً واضحاً في الشوط الأول فاستحوذوا على الكرة رغم الفرص الخطيرة التي استحصل عليها الخصم ولكن البافاري تقدم عبر لاعبه واغنر في في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول إلا أن أصحاب الأرض لم يستسلموا وعادلوا النتيجة بهدف سجله نابي كيتا في الدقيقة 37 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

في شوط المباراة الثاني باغت أصحاب الأرض ضيفوهم بهدف قلب المباراة سجله ويرنير في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، استمرت بعدها محاولات البايرن ولكن اللقاء انتهى بنتيجة 2-1 لصالح لايبزغ.

بهذه النتيجة يبقى البايرن متصدراً برصيد 66 نقطة فيما يستقر لايبزغ في المركز السادس برصيد 43 نقطة فقط، وفيما يلي باقي نتائج مباريات الجولة نفسها: