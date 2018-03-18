ألمانيا: ترامب يسعى لتقسيم الاتحاد الأوروبي

الوقت- اتهم وزير المالية الالماني بيتر التماير، اليوم الاحد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي لتقسيم الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير الألماني قبيل زيارته الى واشنطن، "ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب لن ينجح في تقسيم الاتحاد الاوروبي ولن يجعل دول اوروبا تنقلب ضد بعضها البعض بسبب التجارة".

واضاف التماير ان دول الاتحاد الاوروبي "هي اتحاد بشأن الجمارك وتعمل بشكل جماعي وليس في مصلحة الحكومة الاميركية تقسيم اوروبا ولن تنجح في ذلك"، مؤكدا أن "الشركات والمستهلكين هم من سيتحملون النتيجة في حال قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة واوروبا".

وأشار الوزير الألماني الى ان "دولا اخرى مثل الصين المتهمة بإغراق الاسواق العالمية بالفولاذ الرخيص ستضحك مما يحدث".

وكان ترامب وقّع الأسبوع الماضي مرسوماً جديداً يفرض بموجبه زيادة على الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الألمنيوم ويقضي بإعفاء كندا والمكسيك مؤقتاً.

وتوعد الاتحاد الأوروبي بالرد على واشنطن وأكد انه يعدّ اجراءات مماثلة على الواردات الامريكية وبينها محركات هارلي-دافيدسون ومنتجات لفايس الامريكية.