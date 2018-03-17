الولايات المتحدة وجدلية البقاء والخروج من سوريا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 1 رجب 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا السلفية والارهاب يهددان ايران وتركيا، والمحور الامريكي العبري العربي يخطط لاحتوائهما

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

أخبار

الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في بعض مناطق الغوطة الشرقية

الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في بعض مناطق الغوطة الشرقية

الجيش السوري يعلن وقف اطلاق النار في بعض مناطق الغوطة الشرقية

ظريف يحذّر واشنطن من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووي ظريف يحذر واشنطن من مغبة الانسحاب من الاتفاق النووي

واشنطن بوست: ترامب طالب السعودية بتسديد فاتورة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا واشنطن بوست: ترامب طالب السعودية بتسديد فاتورة التواجد العسكري الأمريكي في سوريا

لافروف: واشنطن تشارك بالحرب المباشرة على سوريا ولم تعد تحارب بالوكالة لافروف: واشنطن تشارك بالحرب المباشرة على سوريا ولم تعد تحارب بالوكالة

وزير داخلية ألمانيا يهاجم الإسلام وأصوات داخلية ترد وزير داخلية ألمانيا يهاجم الإسلام وأصوات داخلية ترد

عمان تعرب ومن قلب طهران عن وجهة نظرها حيال أزمة اليمن عمان تعرب ومن قلب طهران عن وجهة نظرها حيال أزمة اليمن

غواصة روسية تعبر المياه الاقليمية الأمريكية ذهاباً وإياباً دون التمكن من رصدها غواصة روسية تعبر المياه الاقليمية الامريكية ذهابا وايابا دون التمكن من رصدها

عشرات القتلى من "داعش" في اشتباكات مع طالبان في أفغانستان عشرات القتلى من "داعش" في اشتباكات مع طالبان في أفغانستان

الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعا لمغادرة موسكو

إقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي إقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي

الدفاع الروسية: التنف كالرقة و"التحالف" يتجاهل القرار 2401 الدفاع الروسية: التنف كالرقة و"التحالف" يتجاهل القرار 2401

ظريف: انتصارات الجيش السوري ساهمت باستمرار اجتماعات أستانا ظريف: انتصارات الجيش السوري ساهمت باستمرار اجتماعات أستانا

أردوغان: على واشنطن سحب المسلحين الأكراد من شرق الفرات إذا أردت التعاون مع تركيا أردغان: على واشنطن سحب المسلحين الأكراد من شرق الفرات للتعاون مع تركيا

الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية

قتلى وجرحى صهاينة بعملية دهس في جنين قتلى وجرحى صهاينة بعملية دهس في جنين

موقع صهيوني: "واقع قاتم على حدود غزة منذ بداية العام 2018" موقع صهيوني: "واقع قاتم على حدود غزة منذ بداية العام 2018"

جمعة غضب في الضفة مع مرور 100 يوم على قرار ترامب جمعة غضب في الضفة مع مرور 100 يوم على قرار ترامب

واشنطن بوست: ترامب سيقيل مسؤولاً كبيراً في إدارته بعد إقالة تيلرسون واشنطن بوست: ترامب سيقيل مسؤولا كبيرا في ادارته بعد اقالة تيلرسون

بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج

بالصور... الجيش السوري يحرّر آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية بالصور... الجيش السوري يحرر آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لوحات تسجيل المركبات؛ من عام 1893 الى اليوم

لماذا يسعى "بن سلمان" لمواصلة التصعيد ضد إيران؟

التدخلات الأمريكية في الانتخابات العراقية: المالكي أنموذجاً

الرياضي - بتروشيمي نهائي ناري لسلة غرب آسيا

الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو

"الحكم بالخوف"...استراتيجية إسرائيلية للتحريض على الحرب؟َ!

من هو "شي جينغ بينغ" الذي سيحكم الصين مدى الحياة؟

الولايات المتحدة وجدلية البقاء والخروج من سوريا

صلاح يقود ليفربول لسحق واتفورد بخماسية

أخيراً، الفيفا يرفع الحظر عن العراق

الإعلام الغربي يكشف عن سلاح بيولوجي وفيروس قاتل " Virus X" فهل سيستخدم ضد أهالي دمشق

الجيش السوري يحبط هجوما كبيرا للجماعات المسلحة في ريف حماة

تقرير رسمي إسرائيلي: الجيش تعمد قتل المدنيين خلال حرب غزة الأخيرة

الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية

أردوغان: على واشنطن سحب المسلحين الأكراد من شرق الفرات إذا أردت التعاون مع تركيا

التبخر بعد الغليان..هل تتلقى سوريا ضربة عسكرية؟

الحرس الثوري يحبط هجوماً إرهابياً جنوب شرق إيران

"نيويورك تايمز" تكشف عن مجزرة لابن سلمان بحق أبناء عمومته في فندق كارلتون

لافروف يحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

بالصور... الجيش السوري يحرّر آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!!

الحرس الثوري: إسرائيل تدرك قوة إيران ولن تحاول اختبارها

نظرية المؤامرة في أمريكا؛ حقيقة أم وهم رُسم لتبرير ما نجهل؟

الدور الأمريكي في الازمة القطرية، من تاجر إلى وسيط!

جزر الغوطة المعزولة؛ الجيش ينجز المرحلة الأهم

واشنطن أكبر مُصدر للأسلحة في العالم ودولتان عربيتان من أكبر المستوردين

الحوثي يقدم مباردة جديدة لوقف الحرب وحل الأزمة اليمنية

التايمز: حزب الله لن يحارب وحيدا في أي مواجهة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي

صحيفة بريطانية: حرب اليمن ستطغى على زيارة محمد بن سلمان الى لندن

الاخدام في اليمن.. حياة قاسية وتهميش عمره آلاف السنيين

قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات كبيرة إلى مدينة عفرين لصدّ العدوان التركي

دمشق: بعض المسؤولين الغربيين شركاء في جرائم الإرهابيين بحق مدينة دمشق وريفها

علماء البحرين يعزّون بـ "شهداء الحرية" ويحملون نظام ال خليفة المسؤولية

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء

المنافسة على زعامة العالم الإسلامي تُشعل حرب النفوذ بين تركيا والسعودية

العبادي يصدر قانوناً جديداً لإنصاف قوات الحشد الشعبي

لافروف: واشنطن لا تريد انجاح أي حل للأزمة السورية

ألف قذيفة على دمشق والجيش السوري يواصل جهوده لتحرير الغوطة الشرقية

هل صحيح بأن سياسة سلطنة عمان "محايدة"؟!

ولي العهد السعودي يختتم زيارته إلى لندن بالتوقيع على صفقة أسلحة ضخمة

مسؤول كردي: القوات السورية ستدخل مدينة عفرين في غضون يومين

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
مقالات

الولايات المتحدة وجدلية البقاء والخروج من سوريا

الأحد 1 رجب 1439
 
 
 
 
 
الولايات المتحدة وجدلية البقاء والخروج من سوريا
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لا تبخل واشنطن على دول الشرق الأوسط بإدخالها في دوامة سياسية وعسكرية، حتى لو لم تكن معلومة النتائج، فالولايات المتحدة تعشق اللعب في أرض الخصم وتخريبها وتصفية حساباتها مع منافسيها وإلهائهم قدر المستطاع، خاصة إذا كانت تمرّ في مرحلة ضعف داخلية أو خارجية كما هو الحال بالنسبة لها حالياً.

أمريكا في الوقت الراهن تدّعي أنها تبحث عن مخرج لها من الأزمة السورية، وتريد سحب قواتها من هناك بأسرع وقت ممكن، لكن هذا الكلام الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية والذي جاء عبر مكالمة هاتفية كان قد أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مع الملك سلمان، خلال شهر ديسمبر الماضي، يتناقض مع نشاطها الفعلي على الأرض السورية والذي تكلمت عنه مراراً وتكراراً عبر متحدثيها في البيت الأبيض ووزرائها ومندوبتها في مجلس الأمن فجميعهم تحدثوا عن رغبة واشنطن بالبقاء في سوريا لأطول فترة ممكنة، لا بل وتشكيل جيش قوامه 30 ألف مقاتل في الشمال السوري، وهذا ما جعل أنقرة تلتهب وتنتفض مسرعةً لتقتحم حدود سوريا من بوابة عفرين لتحطيم المشروع الأمريكي مهما كلف الثمن وحماية مشروعها وأراضيها من خطر الأكراد المدعومين أمريكيا كما تدّعي، وما زالت ماضية حتى اللحظة، حيث أصبحت على أعتاب عفرين، فهل لهذا الكلام علاقة بنشر الأخبار الجديدة عن نية واشنطن بالخروج من سوريا أم تحضر للعبة جديدة كشفت وزارة الدفاع الروسية عن بدايتها اليوم، حيث صرحت بأن واشنطن تحضّر لتوجيه ضربات ضدّ أهداف حكومية سورية باستخدام صواريخ كروز المجنحة.

دعونا الآن نتحدث عن الشق الأول من السؤال، والذي انتشر كالنار في الهشيم في الصحف العربية والعالمية، خاصة وأنه يتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى أمريكا الاثنين المقبل؛ التقرير الجديد الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" اليوم، كشف عن كواليس المكالمة التي أجراها ترامب مع الملك سلمان وولي عهده في ديسمبر/كانون الأول، الماضي، والتي طرح خلالها ترامب فكرة تعجيل خروجهم من الحرب في سوريا.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين، لم تكشف عن هويتهم، أن ترامب تقدم بطلب إلى الملك سلمان وولي عهده طلب فيه 4 مليارات دولار، لإنهاء الالتزامات الأمريكية في سوريا وتعجيل خروجها من الحرب السورية، وأوضح المسؤولون أن البيت الأبيض أراد الأموال من السعودية، كما تقدّم بنفس الطلب لدول أخرى، للمساعدة على إعادة إعمار وترسيخ الاستقرار في الأجزاء السورية، التي تمكّنت القوات الأمريكية وحلفاؤها المحليين من تحريرها.

يجب أن نركز على موضوع "إعادة الإعمار" في الكلام المنشور، لأنه وعلى ما يبدو لن تتمكن أمريكا من البقاء على الأراضي السورية لفترة طويلة إلا عبر هذه البوابة، فواشنطن أكثر من يعلم كم ستدفع ثمن بقائها في سوريا من جميع النواحي، وهي لا تريد أن تكرر تجربة العراق، لذلك آلية "حلب السعودية" والدخول من بوابة إعادة الإعمار هي الحل الأمثل لبقاء نفوذها هناك، خاصةً وأن من تدعمهم من المعارضة المسلحة يتهاوون أمام ضربات الجيش السوري ويخسرون أهم مناطق نفوذهم ومراكز ثقلهم، وما يحدث في الغوطة الشرقية حالياً يخبرنا عن الحالة المتردية التي وصل إليها أنصار أمريكا في سوريا.

أمريكا أصبح لديها قناعة تامة بأن إسقاط النظام السوري أمر مستحيل، خاصة أن الأخير بات يسيطر على أغلبية أراضي البلاد وبيده كبرى المدن من دمشق مروراً بحمص والساحل وصولاً إلى حلب ناهيك عن درعا والسويداء وغيرها، لذلك الحل الأمثل للبقاء الأمريكي هو إعادة الإعمار من "مطمورة" الملك السعودي الذي لا يبخل على ترامب بالعطايا المالية، وبهذا يكون ترامب قد أعاد السعودية من جديد إلى دائرة الأزمة السورية بعد أن كانت قد خرجت منها بخفي حنين، وفي نفس الوقت يدغدغ لها وجعها الدائم وهو "محاربة النفوذ الإيراني" في المنطقة، كما أنها تعمل على إشغال روسيا في ملف جديد، حيث لا يخفى على أحد القوة والقدرة التي أصبحت تملكها روسيا في سوريا بعد أن تحالفت مع إيران في سوريا وقامتا كلتاهما بدعم الحكومة السورية سوياً لتصبح الكرة في ملعبهما تصوبانها على المرمى الذي تريدانهما.

بالعودة إلى الأموال التي طلبها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من العاهل السعودي، نجد أن الحاجة إليها تصبّ في نفس فحوى الكلام الذي ذكرناه في الأعلى، حيث ذكر مسؤولون أمريكيون أن هدف ترامب من تلك الأموال هو ترسيخ وجود أمريكا وحلفائها في تلك المناطق المحررة، حتى يُمنع الرئيس السوري بشار الأسد وحلفاؤه الروس والإيرانيون من المطالبة بتلك المناطق، أو أن يعود إليها تنظيم "داعش" الإرهابي، ومن المتوقع أن يتم وضع اللمسات النهائية للاتفاق، الذي ستدفع السعودية بموجبه 4 مليارات دولار، خلال زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى واشنطن يوم الاثنين المقبل، وفقاً لتصريحات المسؤولين الأمريكيين.

لكن هذا الكلام لا يلقى ترحيباً كبيراً في أمريكا وخاصة في "البنتاغون"، حيث قال مسؤول رفيع المستوى مختص بمناقشة الأزمة السورية في وزارة الدفاع الأمريكية: "حجج مقنعة طرحتها أجنحة أخرى في البنتاغون، أبرزها أن الخروج الأمريكي المتعجل قد يخلق كيانات سيئة داخل سوريا، لا أعتقد أن هناك من لا يرغب في الوجود العسكري في سوريا، إلا ترامب نفسه".

في مقابل ذلك قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لـ"واشنطن بوست" إن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، بات غير محبب، وطالب بضرورة أن تعقد قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من أمريكا، صفقة مع الحكومة السورية، خاصة وأن الرئيس بشار الأسد يحظى بمكاسب على الأرض كل يوم".

هذا التخبط في الإدارة الأمريكية والذي برزت آخر نتائجه في إخراج وزير الخارجية تيلرسون من البيت الأبيض قبل عدة أيام، ينعكس على تصرف أمريكا وقراراتها بشأن المنطقة، وهذا قد يعكس نتائج سلبية جداً على الأزمة السورية التي كلما شارفت على النهاية تعود واشنطن لتحريكها وإشعالها من جديد وما تهديدها بضرب مواقع جديدة للحكومة السورية في الفترة المقبلة إلا خير دليل على ما ذكرنا وعلى ضعفها وعجز من تدعمهم عن التقدم ولو بخطوة واحدة نحو الأمام أو نحو الحدّ من توسع الجيش السوري في إعادة الأمن لأغلب أراضي بلاده.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

واشنطن الحرب على سوريا ترمب الأسد بشار الاسد سوريا بوتين. تيرلسون

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

مظاهرات في نيجيريا للمطالبة باطلاق سراح الشيخ "زكزاكي"
كيف يستقبل الإيرانيون عيد النوروز؟
حرق مسجد في برلين بعد تهديد الـ PKK
مظاهرات شعبية في البحرين ترفض الاحتلال السعودي
مظاهرات في نيجيريا للمطالبة باطلاق سراح الشيخ "زكزاكي"

مظاهرات في نيجيريا للمطالبة باطلاق سراح الشيخ "زكزاكي"

مشاهد لدمار مطار صنعاء الدولي جراء القصف السعودي
تظاهرات غاضبة بالبحرين ضد الاحتلال السعودي
لحظة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته إلى قطاع غزة
مشكلات عديدة بسبب إغلاق معابر غزة