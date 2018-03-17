الرياضي - بتروشيمي نهائي ناري لسلة غرب آسيا

الوقت- يسير كل من فريقي الرياضي اللبناني وبتروشيمي الإيراني بثبات نحو مواجهة "قمّة" ستجمعهما في نهائي بطولة غرب آسيا لكرة السلة.

حيث تمكن الفريقان من الفوز في مبارتيهما السابقتين، إذ فاز الرياضي على الجيش السوري بنتيجة 95-66 ومن ثم فاز على سرية رام الله بنتيجة 84-68، من ناحية آخرى تمكن بتروشيمي الإيراني من الفوز على الجيش السوري بنتيجة 60-55 وعلى سرية رام الله بنتيجة 118-59.

وسيلتقي الرياضي اللبناني وبتروشيمي الإيراني اليوم على ملعب الفريق اللبناني في مباراة قمة تكشف عن بطل هذه الدورة من البطولة.

وسبق للرياضي أن فاز بالبطولة العام الماضي وهو حامل اللقب لعدة مرات كما وأنه بطل آسيا، البطولة التي يتأهل إليها أول ثلاث أندية من بطولة غرب آسيا.

يذكر أن سرية رام الله سيواجه الجيش للمنافسة على المركز الثالث المؤهل للبطولة الآسيوية، كما يذكر أن عدة أندية انسحبت من البطولة بسبب عدم الموافقة على إقامتها في العراق تخوفاً من الأوضاع الأمنية وبسبب إعتراض بعض الأندية المشاركة.