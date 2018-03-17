موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 30 جمادي الثاني 1439
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية

الحلم السعودي النووي...عقبات وتحديات أمريكية-اسرائيلية الوقت-لطالما عقدت الرياض وواشنطن مفاوضات جدية للتوصل إلى اتفاق لبناء مفاعل نووية في السعودية، حيث وضعت المملكة خطة طموحة لبناء 16 مفاعلا نوويا بحلول عام 2030 بتكلفة 100 مليار دولار...

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا السلفية والارهاب يهددان ايران وتركيا، والمحور الامريكي العبري العربي يخطط لاحتوائهما

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

أخبار

غواصة روسية تعبر المياه الاقليمية الأمريكية ذهاباً وإياباً دون التمكن من رصدها

غواصة روسية تعبر المياه الاقليمية الأمريكية ذهاباً وإياباً دون التمكن من رصدها

غواصة روسية تعبر المياه الاقليمية الامريكية ذهابا وايابا دون التمكن من رصدها

عشرات القتلى من "داعش" في اشتباكات مع طالبان في أفغانستان عشرات القتلى من "داعش" في اشتباكات مع طالبان في أفغانستان

الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعا لمغادرة موسكو

إقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي إقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي

الدفاع الروسية: التنف كالرقة و"التحالف" يتجاهل القرار 2401 الدفاع الروسية: التنف كالرقة و"التحالف" يتجاهل القرار 2401

ظريف: انتصارات الجيش السوري ساهمت باستمرار اجتماعات أستانا ظريف: انتصارات الجيش السوري ساهمت باستمرار اجتماعات أستانا

أردوغان: على واشنطن سحب المسلحين الأكراد من شرق الفرات إذا أردت التعاون مع تركيا أردغان: على واشنطن سحب المسلحين الأكراد من شرق الفرات للتعاون مع تركيا

الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية

قتلى وجرحى صهاينة بعملية دهس في جنين قتلى وجرحى صهاينة بعملية دهس في جنين

موقع صهيوني: "واقع قاتم على حدود غزة منذ بداية العام 2018" موقع صهيوني: "واقع قاتم على حدود غزة منذ بداية العام 2018"

جمعة غضب في الضفة مع مرور 100 يوم على قرار ترامب جمعة غضب في الضفة مع مرور 100 يوم على قرار ترامب

واشنطن بوست: ترامب سيقيل مسؤولاً كبيراً في إدارته بعد إقالة تيلرسون واشنطن بوست: ترامب سيقيل مسؤولا كبيرا في ادارته بعد اقالة تيلرسون

بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج بدء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج

بالصور... الجيش السوري يحرّر آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية بالصور... الجيش السوري يحرر آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية

لافروف: الدول التي تخرق القوانين الدولية ترغب في تقسيم سوريا لافروف: الدول التي تخرق القوانين الدولية ترغب في تقسيم سوريا

قاسمي: تصريحات محمد بن سلمان لا تستحق الرد لأنه ساذج ولا يتفوه إلا بالكذب قاسمي: تصريحات بن سلمان لاتستحق الرد لأنه ساذج ولا يتفوه إلا بالكذب

روسيا: تصريحات وزير الدفاع البريطاني "ضربٌ من الوقاحة والسوقية" روسيا: تصريحات وزير الدفاع البريطاني ضربا من الوقاحة والسوقية

واشنطن: تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا واشنطن: تفرض حزمة عقوبات جديدة على روسيا

القضاء الفرنسي يلاحق ابنة الملك السعودي الوحيدة بهذه التهمة القضاء الفرنسي يلاحق ابنة الملك السعودي الوحيدة بهذه التهمة

وزير الدفاع البريطاني: على روسيا أن تخرس وزير الدفاع البريطاني: على روسيا أن تخرس

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

لماذا يسعى "بن سلمان" لمواصلة التصعيد ضد إيران؟

غواصة روسية تعبر المياه الاقليمية الأمريكية ذهاباً وإياباً دون التمكن من رصدها

قاسمي: تصريحات محمد بن سلمان لا تستحق الرد لأنه ساذج ولا يتفوه إلا بالكذب

ما مصير الوساطة العمانيّة بين طهران والرياض إن تمّت؟

إقالة النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفدرالي

التدخلات الأمريكية في الانتخابات العراقية: المالكي أنموذجاً

الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو

"الحكم بالخوف"...استراتيجية إسرائيلية للتحريض على الحرب؟َ!

الدفاع الروسية: التنف كالرقة و"التحالف" يتجاهل القرار 2401

عشرات القتلى من "داعش" في اشتباكات مع طالبان في أفغانستان

مقارنة بين حصار المدنيين في عفرين وتأمين الممرات الآمنة لهم في الغوطة الشرقية بعيون الصحافة العالمية

لوحات تسجيل المركبات؛ من عام 1893 الى اليوم

من هو "شي جينغ بينغ" الذي سيحكم الصين مدى الحياة؟

لقاء إسرائيلي سعودي في واشنطن باشراف البيت الابيض

التبخر بعد الغليان..هل تتلقى سوريا ضربة عسكرية؟

الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية

وزير يمني يؤكد تقييد السعودية لعودة هادي إلى عدن

خطّة ترامب للسلام.. جنين مشّوه لن تُكتب له الحياة

القوات العراقية تتجه نحو تحرير كامل كركوك من داعش

دمشق تكشف عن مخطط إرهابي لفبركة اتهام الجيش السوري باستخدام الكيماوي

الفقر يهدد الملايين في أمريكا.. بالأرقام

هل ستتمكن أمريكا من البقاء للأبد في العراق؟ وماهي فرص المواجهة مع طهران؟

الحرس الثوري يحبط هجوماً إرهابياً جنوب شرق إيران

لافروف يحذر واشنطن من الاعتداء على سوريا

بالصورة... تحطّم طائرة تركية غرب إيران ومصرع كامل طاقمها

هل ستؤتي الأوراق السعودية أُكُلها في إبعاد العراق عن إيران؟

الجيش السوري ينجح في شطر الغوطة الشرقية بعد تحرير مديرا

القوات العراقية تطهّر الحويجة من خلايا داعش

ظريف: علاقتي مع المرشد الاعلى، علاقة مُعلّم ومُتعلّم; تجمعني علاقة وثيقة جدا مع الجنرال سليماني

ميدل إيست آي: قوات باكستانية تؤمن حراسة خاصة للأمير محمد بن سلمان

التايمز: حزب الله لن يحارب وحيدا في أي مواجهة مقبلة مع الجيش الإسرائيلي

الغوطة الشرقيّة؛ من المنافسة على "القصر" إلى صراع البقاء

علماء البحرين يعزّون بـ "شهداء الحرية" ويحملون نظام ال خليفة المسؤولية

"إسرائيل إلى زوال"؛ هل يقولها أحد غير أنصار محور المقاومة؟!

قوات سوريا الديمقراطية ترسل تعزيزات كبيرة إلى مدينة عفرين لصدّ العدوان التركي

طارق صالح: أوراق محترقة وأدوار في مهب الريح

كيف يصل السلاح الأمريكي الى يد التنظيمات المسلحة في الشرق الأوسط؟

ألف قذيفة على دمشق والجيش السوري يواصل جهوده لتحرير الغوطة الشرقية

هل صحيح بأن سياسة سلطنة عمان "محايدة"؟!

العراق يعلّق مشنقة داعشية تركية.. والحشد يواصل تمشيط السعدونية

أحرار الشام والزنكي وجها لوجه أمام تحرير الشام.. حرب الأفكار والأراضي

الحوثي يقدم مباردة جديدة لوقف الحرب وحل الأزمة اليمنية

ما الذي قاله أول الخارجين من الغوطة بعد استهداف التنظيمات الإرهابية الممر الآمن

ملفات

یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
New node

New node

alwaght.com
أخبار

الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو

السبت 30 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو

مواضيع ذات صلة

الصحافة العالمية تكشف معلومات خطيرة عن اغتيال الجاسوس الروسي في بريطانيا

بريطانيا تعتزم معاقبة روسيا بالغاز الطبيعي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- أبلغت الخارجية الروسية سفير بريطانيا في موسكو بضرورة مغادرة 23 دبلوماسياً بريطانياً أراضي بلادها خلال أسبوع.

 وفي بيان لها اعتبرت الوزارة أن 23 دبلوماسياً بريطانياً في موسكو، أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد وطالبتهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوع.

كما أعلنت الخارجية الروسية سحب موافقة موسكو بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أنها أصدرت قراراً بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.

وحذّرت الوزارة الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات "انتقامية" أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد أعلنت منذ أيام منح 23 دبلوماسياً روسياً مهلة أسبوع واحد لمغادرة بريطانيا، لافتة إلى أن ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة حسب زعمها.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

موسكو روسيا سفير بريطانيا دبلوماسيين

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

كيف يستقبل الإيرانيون عيد النوروز؟
حرق مسجد في برلين بعد تهديد الـ PKK
مظاهرات في نيجيريا للمطالبة باطلاق سراح الشيخ "زكزاكي"
مظاهرات شعبية في البحرين ترفض الاحتلال السعودي
كيف يستقبل الإيرانيون عيد النوروز؟

كيف يستقبل الإيرانيون عيد النوروز؟

مشاهد لدمار مطار صنعاء الدولي جراء القصف السعودي
تظاهرات غاضبة بالبحرين ضد الاحتلال السعودي
لحظة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني أثناء زيارته إلى قطاع غزة
مشكلات عديدة بسبب إغلاق معابر غزة