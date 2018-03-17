الخارجية الروسية تمهمل دبلوماسيين بريطانيين أسبوعاً لمغادرة موسكو

الوقت- أبلغت الخارجية الروسية سفير بريطانيا في موسكو بضرورة مغادرة 23 دبلوماسياً بريطانياً أراضي بلادها خلال أسبوع.

وفي بيان لها اعتبرت الوزارة أن 23 دبلوماسياً بريطانياً في موسكو، أشخاص غير مرغوب فيهم في البلاد وطالبتهم بمغادرة روسيا في غضون أسبوع.

كما أعلنت الخارجية الروسية سحب موافقة موسكو بشأن افتتاح قنصلية بريطانية في سان بطرسبورغ، مشيرة إلى أنها أصدرت قراراً بتعليق أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في الاتحاد الروسي، بسبب الوضع غير المستقر للمجلس.

وحذّرت الوزارة الروسية بريطانيا من أنها تحتفظ بحق الرد، في حال تم اتخاذ إجراءات "انتقامية" أخرى غير ودية جديدة تجاه روسيا.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، قد أعلنت منذ أيام منح 23 دبلوماسياً روسياً مهلة أسبوع واحد لمغادرة بريطانيا، لافتة إلى أن ترحيل الدبلوماسيين الروس سيقوض نشاط الاستخبارات الروسية في بريطانيا لسنوات عديدة حسب زعمها.