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  الجمعة 28 جمادي الثاني 1439
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أخبار

الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية

الجمعة 28 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
الجيش السوري يعلن تطهير 70 بالمئة من مساحة الغوطة الشرقية

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بالصور... الجيش السوري يحرّر آلاف المدنيين في الغوطة الشرقية

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الوقت- أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، تمكّنه من تحرير 70 بالمئة من مناطق انتشار التنظيمات الإرهابية في الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتوازي مع تأمين خروج آلاف المدنيين الذين كانت الجماعات الإرهابية تتخذهم كدروع بشرية.

وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان "بفضل دماء شهدائنا الأبرار وتضحيات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الرديفة والحليفة ومع أبناء شعبنا الأبي في الغوطة الشرقية استطاعت وحدات من قواتنا المسلحة تحرير وتطهير عشرات القرى والبلدات والمزارع في الغوطة الشرقية بريف دمشق".

وأضافت القيادة العامة للجيش: "إن القرى والبلدات التي تم تطهيرها من الإرهابيين هي حزرما والنشابية والصالحية وتل فرزات وحوش خرابو وبيت نايم والمحمدية وحوش القبيات وأفتريس وحوش البارودة وحوش الأشعري وأرض الباشا وحوش الظواهرة والشيفونية وأرض العب والريحان وحوش مباركة وأرض الأبرشية وأرض الزاوية وأرض الصفصافة وبيت سوى ومديرا وحمورية ومسرابا وأرض التعلة بين حرستا ودوما".

وأوضحت القيادة العامة للجيش أن هذه القرى والبلدات المحررة "تعادل ما نسبته 70 بالمئة من المناطق التي كانت تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية بعد عمليات عسكرية اتسمت بالحسم والسرعة والتنسيق العالي بين مختلف أنواع وصنوف القوات وتكبد خلالها الإرهابيون خسائر كبيرة بالعديد والعتاد".

وبالتوازي مع التقدم الميداني، أعلن الجيش السوري استمرار فتح ممرين آمنين لتأمين خروج آلاف المدنيين الذين اتخذتهم التنظيمات الإرهابية دروعاً بشرية، مشيراً إلى أن الجهات المعنية وفرت كل المتطلبات لهم من رعاية صحية ومراكز إقامة آمنة، داعياً المدنيين في الغوطة الشرقية للخروج من تحت نير التنظيمات الإرهابية عبر الممرات الآمنة.

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