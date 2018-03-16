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  الجمعة 28 جمادي الثاني 1439
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رياضة

آرسنال يطيح بميلان ودورتموند يتخبط مجدداً

الجمعة 28 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
آرسنال يطيح بميلان ودورتموند يتخبط مجدداً
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الوقت- تمكن آرسنال الإنجليزي من الإطاحة بميلان الإيطالي من الدوري الأوروبي بعد فوزهم ذهاباً بنتيجة 2-0 وفوزهم اليوم في مباراة الإياب بنتيجة 3-1.

استطاع ميلان تقديم مستوى جيد في مباراة الليلة وتقدموا بهدف عن طريق التركي هاكان في الدقيقة 35 ولكن كان للحكم رأي آخر بعدما احتسب ركلة جزاء مثيرة للجدل لآرسنال الذي عادل النتيجة من خلالها عن طريق اللاعب داني ويلبك لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

في شوط المباراة الثاني تحسن آداء آرسنال ولكن ميلان هدد مرمى أصحاب الأرض إلا أن خطأ حارس ميلان مكّن آرسنال من التقدم بهدف سجله تشاكا في الدقيقة 71 ومن ثم أضاف ويلبك الهدف الأخير في الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي انتهى بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة بتأهل آرسنال لربع نهائي البطولة، ويرافقه إلى هذا الدور كل من مارسيليا ولاتسيو وسبورتينغ لشبونة ولايبزيغ وسيسكا موسكو وسالزبورغ الذي فجر مفاجأة بإقصائه بروسيا دورتموند، وفيما يلي بعض صور لقاء آرسنال ميلان ونتائج جولة اليوم:

 
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آرسنال ميلان الدوري الأوروبي

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