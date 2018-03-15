أتليتكو مدريد يحطم أسوار موسكو بخماسية ويتأهل لربع النهائي

الوقت- تمكن نادي أتليتيكو مدريد الإسباني من سحق منافسه لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة كبيرة في مباراة إياب دور الثمن نهائي من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وسبق لأتليتيكو أن فازوا بمباراة الذهاب بنتيجة 4-0 ما جعل النتيجة الكليّة 8-1 بعد أن فازوا الليلة بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب لوكوموتيف موسكو.

استطاع الفريق المدريدي التقدم مبكراً عبر لاعبه أنخيل كوريا في الدقيقة 16 ومن ثم عادل أصحاب الأرض النتيجة عبر رايبوس في الدقيقة 20 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

في شوط المباراة الثاني بدأ مهرجان التهديف المدريدي بأربع أهداف متتالية سجلها كل من ساوول في الدقيقة 47 وتوريس هدفين في الدقائق 65 و 70 أحدهما من ركلة جزاء وأضاف غريزمان الهدف الأخير في الدقيقة 85.

بهذه النتيجة يكون أتليتيكو أول المتأهلين لدور الربع نهائي من بطولة الدوري الأوروبي بإنتظار بقية مباريات الليلة التي ستحدد بقية المتأهلين.