لهذا السبب أقال ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون

الوقت- نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مصادر مقربة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن السبب الحقيقي لإقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وبحسب مسؤولين في الإدارة الأمريكية، فقد راودت الرئيس ترامب شكوك حول مفاوضات الوزير ريكس تيلرسون بشأن الملف الكوري الشمالي والتنازلات التي قام بها تيلرسون في هذا الملف. وأضافت المصادر إن تيلرسون دافع عن وجهة نظره حول إمكانية ترؤسه المفاوضات بشأن الملف الكوري الشمالي.

وكان ترامب يحاول الضغط على كوريا الشمالية وزعيمها بكل السبل المتاحة، لكن سياسة تيلرسون كانت متناقضة مع سياسة ترامب، هذا ما دفع الأخير إلى اتخاذ قرار إقالة تيلرسون وإن جون كيلي المسؤول في البيت الأبيض توجب عليه إبلاغ تيلرسون بالإقالة من موقعه.

وأشارت المصادر إلى أن جون كيلي حاول الدفاع عن وزير الخارجية الأمريكي تيلرسون، لكن ذلك لم ينفع بسبب عناد ترامب الذي اعتبر أن هناك تناقضات عدة بين سياسة ترامب وتيلرسون، وهذا الأمر يؤثر على سياسة أمريكا وسمعتها في العالم.