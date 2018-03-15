التعاون الروسي الإيراني يزيد موارد إيران بـ4 مليار دولار

الوقت- تسعى إيران إلى زيادة حصتها من السوق النفطية وذلك بعد رفع الحظر عنها بفعل توقيع الإتفاق النووي لذا زادت تعاونها النفطي مع روسيا الخبيرة بهذا المجال لتزيد بذلك وارداتها النفطية.

وفي الإطار نفسه أعلن "بيجن زنغنة" وزير النفط الإيراني أن الإتفاقيات النفطية التي عقدتها إيران مع روسيا في مجال تطوير حفلي آبان وبايدار غرب والذي تشرف عليه شركة زارو بيجنيفت الروسية سيزيد من قدرة إيران الإنتاجية بـ167 مليون برميل أي ما يعادل 4 مليار دولار.

كما أوضح زنكنه أنها المرة الأولى التي يتم فيها تعاون إيراني روسي من هذا النوع، إذ في السابق كانت تكتفي إيران بإستئجار خدمات الشركات الروسية النفطية للقيام بأعمال داخل إيران إنما اليوم دخلت شركة روسية من القطاع الخاص إلى داخل إيران لتنقب وتستخرج النفط وتطور الحقول النفطية فيها.

وبحسب التقارير الإقتصادية الأخيرة ستتطور العلاقات الإيرانية الخارجية في مجال النفط في السنوات المقبلة لتصل إلى مستويات عالية تنمي فيها الإٌقتصاد الإيراني بشكل لافت بعد سنوات من الحصار المفروض عليها من قبل بعض دول العالم.