غوغل تحدّث "أندرويد وير" وتغيّر إسمه

الوقت- يعتبر نظام أندرويد وير أحد أهم الأنظمة التي أضيفت على عالم الهواتف والأجهزة الذكية مؤخراً، وهو النظام الذي يستعمل في الأجهزة الملبوسة كالساعات الذكية التي باتت تنتجها معظم الشركات ومنها غوغل.

ومؤخراً تنوي غوغل إضافة عدد من التحديثات على هذا النظام بدءاً من تغيير إسمه بشكل كلي وذلك بحسب التقارير التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية.

ومؤخراً ظهر في تطبيق غوغل بلاي سيرفيس نسخة جديدة للتطبيق مع تنبيه يشير إلى تغيير العلامة التجارية أو الإسم إلى "وير أو اس" ورافق ذلك أيضاً شعار مخصص لهذا النظام الذي تستعمله غوغل لساعاتها الذكية.

ورافق تغيير الإسم عدد من التحديثات التي شملت إصلاح بعض الثغرات والمشاكل التي كان يعاني منها المستخدمون في السابق.