الجيش السوري يؤمن خروج مئات المدنيين من الغوطة الشرقية

الوقت- أمّن الجيش السوري، اليوم الخميس، خروج ما يقارب 10 آلاف مدني من أهالي الغوطة الشرقية لدمشق من خلال ممر حمورية.

ونقلا عن وكالة الأنباء السورية، ومنذ ساعات الصباح الأولى، استعدت وحدات الجيش وفرق الهلال الأحمر العربي السوري وتمكنت من تأمين خروج دفعة من المدنيين من الغوطة الشرقية.

وأكدت الوكالة أن وحدات الجيش كانت في استقبال الأهالي والعائلات الخارجة وقامت بتقديم الماء والطعام لهم ونقلهم بشكل آمن إلى مراكز إقامة مؤقتة مجهزة بكل المستلزمات الأساسية.

كما ودخلت صباح اليوم تحت إشراف الهلال الأحمر السوري قافلة مساعدات إلى المدنيين المحاصرين من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

وأفاد مراسل سانا من مخيم الوافدين بأن القافلة مشتركة بين الهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة تتألف من 25 شاحنة تحمل 340 طناً من المواد الغذائية "سلات غذائية وطحين."

يذكر أن وحدات من الجيش السوري قامت خلال اليومين الماضيين بتامين خروج مئات المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية بسبب تواجد المجموعات الارهابية المسلحة.