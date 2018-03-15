ترامب ينتقي مدير المجلس الإقتصادي الجديد

الوقت- في إطار التغييرات الكثيرة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طاقمه الرئاسي قام بعرض منصب مدير المجلس الإقتصادي الوطني على "لاري كودلو" الذي قبل الوظيفة.

يذكر أن جاري كون الرئيس السابق للمجلس الإقتصادي الوطني الأمريكي استقال منذ أسبوع إعتراضاً على قرار ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألمينيوم الذي أثار مشاكل مع أوروبا والصين، وذكرت ول ستريت جورنال أن "لاري كودلو" سيستلم منصبه وسيتم الإعلان عن ذلك رسمياً في اليومين المقبلين.

الجدير بالذكر أن المرشح الجديد لهذا المنصب سبق وعمل كخبير إقتصادي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريجان كما يعمل حالياً كمحلل لدى "سي إن بي سي" وعُرف عنه دعمه للخفض الضريبي الذي إقترحه "ترامب" وتخفيف القيود التنظيمية، لكنه يعارض ​الرسوم الجمركية​ الأخير.