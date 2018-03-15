بريطانيا تعتزم معاقبة روسيا بالغاز الطبيعي

الوقت- في إطار المناوشات المشتعلة بين روسيا وبريطانيا حول ملف محاولة إغتيال عميل روسي مزدوج في بريطانيا لن تكتفي تيرزا ماي بتجميد أصول أموال روسيا وطرد بعض الدبلوماسيين، فها هي رئيسة وزراء بريطانيا تعد عقوبات فيما يخص الغاز الطبيعي الروسي.

"سيرجي كريبال" العميل الروسي وابنته تعرضا لمحاولة إغتيال على الأراضي الإنجليزية منذ فترة ما آثار غضب بريطانيا بشدة ومن المقرر أن تدرس الأخيرة خيار وقف استيراد الغاز الروسي والبحث عن مصدر جديد في الوقت الذي تحصل فيه أوروبا على كل إحتياجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا ولكن بريطانيا تحصل على قسم كبير من الغاز من النرويج وحقول بحر الشمال، رغم أن شركات روسية كبرى كغازبروم تعتبر أحد أكبر مزودي الغاز لمنشآت إستراتيجية كبرى في بريطانيا.

وفي الإطار نفسه قالت تيريزا ماي: "المدى الذي تستخدم فيه روسيا طاقتها كوسيلة للتأثير على تلك البلدان التي تحصل عليها هو أمر مهم، وسنواصل بحث هذا الأمر مع ​الاتحاد الأوروبي​ للحفاظ على ​أمن​ الطاقة في ​بريطانيا​ والتكتل الموحد ككل."