دراسة: دواء لإطالة العمر

الوقت- تعتبر مسألة الشيخويخة وأزمة نهاية العمر من أكثر الهواجس التي تؤرق الكثيرين بمجرد وصولهم إلى سن معينة، وأيضاً يحاول كثيرون إطالة عمرهم ولكن لا يمكن الوقوف في وجه الطبيعة.

إلا أن دراسة جديدة قام بها علماء فرنسيون توصلوا في نتائجها إلى دواء جديد يسمى آليروكمب "Alirocoumab"، والذي باستطاعته تقليل مستوى الكوليسترول الضار في الدم والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 15 بالمئة، وبالطبع من المعلوم أن النوبات القلبية هي أكثر عامل مسبب للوفاة.

ووفقاً لمقالة نشرها موقع ميديال إكسبرس فإن هذا الدواء يطلق عليه إسم "الدواء الذي يطيل العمر" لأن المركب الذي يمتلكه يقلل من خطر الوفاة المبكرة كما أنه يتعامل مع عدة أسباب وفاة أخرى.

وبحسب الموقع نفسه الدواء يعتبر من مثبطات الـ " PCSK9" وفيه أجسام التي تحفز الجهاز المناعي على القيام بهجوم ضد أحد أنواع البروتين في الكبد والتي تعتبر مصدراً رئيسياً لإنتاج الـ" PCSK9" عند أولئك الذي يعانون من مشكلة الكوليسترول المرتفع والضار، وبحسب الدراسة نفسها فإن خطر الوفاة سيقل بنسبة 29% في حال المداومة لمدة عامين على تناول هذا الدواء.