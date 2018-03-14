البرلمان الألماني ينتخب أنجيلا ميركل لولاية رابعة

الوقت- بعد تأخير دام ستة أشهر، جدد مجلس النواب الألماني اليوم الاربعاء انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لولاية رابعة.

ميركل حصلت على أصوات 364 نائبا، بينما عارضها 315 نائبا، في حين امتنع 11 نائبا عن الإدلاء بأصواتهم.

كما غاب تسعة نواب عن التصويت لميركل التي سيكلفها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لاحقا رسميا تشكيل الحكومة قبل أن تؤدي اليمين الدستوري.

ولفتت "دويتشه فيله" الألمانية إلى أنه "في نهاية المطاف أفضت المفاوضات إلى عودة التحالف المنتهية ولايته والمكروه بين المحافظين والاشتراكيين الديموقراطيين إلى السلطة".

وتنهي هذه المراسم عملية سعي طويلة لتشكيل أغلبية، مثّلت أسوأ أزمة تشهدها ميركل في مسيرتها السياسية المستمرة منذ 12 عاما.