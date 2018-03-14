سارة نتنياهو تنتظر حكم النائب العام الاسرائيلي

الوقت- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو تنتظر حكم النائب العام الإسرائيلي بعد فتح أحد ملفات الفساد التي تلاحق بها.

وقالت الصحيفة العبرية أن الحارس السابق لمقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، مينيت نفتالي، ذهب إلى مركز 433 الشرطة من اجل استجوابه بشأن إنفاق سارة نتنياهو من ميزانية الحكومة على اغراضها الشخصية.

وحول هذا الموضوع اعلن النائب العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، انه بعد الاجتماع اليوم بين نفتالي والشرطة الإسرائيلية، سيقرر بشأن إصدار الحكم ضد سارة أو عدم إصداره.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية كشفت عن لائحة الاتهام التي قدمت ضد سارة نتنياهو في ملف الفساد بوجبات الطعام التي أنفقت على حساب ميزانية مكتب رئيس الحكومة، ووفقا للشبهات، فقد قامت زوجة نتنياهو بشكل منهجي بطلب وجبات فاخرة من المطاعم و بلغت نفقات هذه الوجبات 359 ألف شيكل وكانت على حساب خزينة الدولة.

كما تتهم سارة وبنيامين نتنياهو باستخدام السلطة والمال للأغراض الشخصية وخيانة الأمانة، وبدأ التحقيق الأولي مع نتنياهو منذ عدة أشهر بملف 1000" الذي يتعلق بشبهة الحصول على رشوة من رجل الأعمال ارنون ملتشن، بالإضافة الى ملف 2000" هو في الأصل ملف متعلق برشوة مالك "يديعوت احرونوت" من أجل ترجيح كفة رئيس الحكومة في التغطية الإعلامية.