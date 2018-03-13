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  الأربعاء 26 جمادي الثاني 1439
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أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!!

أين تكمن أهمية الغوطة الشرقية بالنسبة للحكومة السورية والمسلحين؟!! الوقت- تلفظ الجماعات المسلحة أنفاسها الأخيرة في الغوطة الشرقية، وبدأت تنهار بشكل متسارع وتخسر مناطق شاسعة كانت تسيطر عليها منذ عدة سنوات، لتعود هذه المناطق تدريجيا إلى كنف الدولة السورية...

الشيخ ماهر حمود يسلّط الضوء على الطبيعة المذهبية للفكر الشيرازي؛ علينا التنبه لخطره على وحدة المسلمين الوقت- إستدعت السلطات الإيرانية منذ أيام حسين الشيرازي، نجل صادق الشيرازي، المعروف بزعيم الفرقة الشيرازية، على خلفية كلام له. الشيرازي الإبن خالف القانون ولم يحضر أمام السلطات المختصة، فما كان من قوات الأمن الإيرانية إلا أن ألقت القبض عليه.

الاحتواء المزدوج يستهدف إيران وتركيا السلفية والارهاب يهددان ايران وتركيا، والمحور الامريكي العبري العربي يخطط لاحتوائهما

هل ينجح التغيير الديموغرافي في إخماد الثورة الشعبية بالبحرين؟ يسعى نظام آل خليفة في البحرين لإجهاض الثورة الشعبية التي تطالب بإطلاق الحريات العامة وإنهاء التمييز الطائفي، وذلك من خلال انتهاج سياسة تهدف للتغيير الديموغرافي لصالح الأقلية ضد الأكثرية المتمثلة بالشيعة.

الإسلام السياسي: دين سياسي أم سياسة دينية؟ الوقت-يعدّ "الإسلام السياسي" أكثر الاصطلاحات جدلاً في العصر الحديث. ورغم أنّني من مخالفي هذا الاصطلاح لاعتقادي بأن لا وجود لإسلام غير سياسي كون هذا الدين عبارة عن منظومة متكاملة دينياً وسياسياً واجتماعياً واقتصاديّاً

أخبار

ترامب يطرد مسؤولا كبيرا في الخارجية الأمريكية بسبب تعلقيه على اقالة تيلرسون

ترامب يطرد مسؤولا كبيرا في الخارجية الأمريكية بسبب تعلقيه على اقالة تيلرسون

ترامب يطرد مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية بسبب تعلقيه على اقالة تيلرسون

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وزير الخارجية التركي: العلاقات بين واشنطن وانقرة باتت على وشك القطيعة وزير الخارجية التركي: العلاقات بين واشنطن وانقرة باتت على وشك القطيعة

ترامب يقيل أقرب مساعديه ترامب يقيل اقرب مساعديه

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ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

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انفجار يودي بحياة 3 أشخاص بعدن اليمنية الوقت- قال مصدر بالإدارة المحلية في محافظة عدن: هزّ انفجار عنيف بسيارة مفخخة، صباح اليوم الثلاثاء 13 مارس/آذار..

ظريف: سنقف إلى جانب السعودية في حال تعرّضها لأي عدوان الوقت- في تصريح صادم له رغم تأزم علاقات ايران والسعودية، قال وزير الخارجية الإيراني..

الجمهوريون يبرئون روسيا من مؤامرة الانتخابات الوقت- قررت لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي التي يهيمن عليها الجمهوريون إنهاء تحقيقات بشأن التدخل الروسي..

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یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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أخبار

ترامب يقيل أقرب مساعديه

الثلاثاء 25 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
ترامب يقيل أقرب مساعديه

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ترامب يقيل تيلرسون ويعين بومبيو خلفا له

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الوقت- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقالة أقرب مساعديه جون ماكينتي، بعد ساعات قليلة على اقالة وزير الخارجية الامريكية ريكس تيلرسون.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن ماكينتي أبلغ زملاءه بأن لديه مشاكل في الوصول إلى المعلومات السرية لأسباب أمنية.

وذكرت شبكة "سي أن أن"، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، بأن وزارة الأمن الداخلي تجري تحقيقا مع ماكينتي للاشتباه بـ "ارتكابه جرائم مالية جدية". وأوضحت المصادر أن الاتهامات الموجهة إليه لا علاقة لها بالرئيس ترامب.

وبعد قليل من ورود نبأ إقالة ماكينتي من البيت الأبيض، أعلن مدير حملة ترامب 2020 الانتخابية، براد بارسكايل عن توظيف ماكينتي مستشارا للحملة.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقالة وزير خارجية الولايات المتحدة، ريكس تيلرسون، من منصبه، وتعيين المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، مايك بومبيو، خلفا له.

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