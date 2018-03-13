الجمهوريون يبرئون روسيا من مؤامرة الانتخابات

الوقت- قررت لجنة المخابرات في مجلس النواب الأمريكي التي يهيمن عليها الجمهوريون إنهاء تحقيقات بشأن التدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وذلك لأنها لم تخلص لأدلة على وقوع تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب وروسيا.

وفي هذا الصدد صرّح عضو اللجنة الجمهوري "مايك كوناواي" ربما عُقدت اجتماعات غير ملائمة بين أعضاء حملة ترامب والروس، ولكن لم تتوفر أدلة على وجود تواطؤ، كما عارض الأعضاء الجمهوريون في لجنة المخابرات ما ذهبت إليه أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاول مساعدة ترامب أثناء الانتخابات ضد منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

لجنة المخابرات التي يغلب عليها الجمهوريين أشارت في تقريرها بشأن التدخل الروسي المزعوم إلى أن روسيا سعت للتأثير على الانتخابات الرئاسية ببث دعاية وأخبار زائفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

بالمقابل، قال العضو الديمقراطي البارز في لجنة المخابرات آدم سشيف: إن هناك أدلة واضحة ودامغة تؤيد ما خلصت إليه أجهزة المخابرات من سعي روسيا لدعم ترامب في الانتخابات الرئاسية، وأبدى العضو الديمقراطي معارضته الشديدة لإغلاق لجنة المخابرات تحقيقها بشأن التدخل الروسي، واصفاً فعلها بالخطوة السابقة لأوانها، وتحدث سشيف عن ممارسة البيت الأبيض ضغوطاً لإنهاء تحقيقات مجلس النواب.

جدير بالذكر أن الديمقراطيين اتهموا نظراءهم الجمهوريين في لجنة المخابرات بتقويض تحقيق مجلس النواب بغرض حماية الرئيس الجمهوري دونالد ترمب ومعاونيه، الذين اتهم بعضهم بتهم، من بينها الكذب على المحققين والتواطؤ ضد مصالح الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يسلم الجمهوريون التقرير النهائي اليوم الثلاثاء إلى نظرائهم الديمقراطيين في اللجنة قبل البدء بالتصويت على إمكانية السماح بنشر التقرير.

وتحقيق مجلس النواب هو أحد ثلاثة تحقيقات رئيسية تجري في أمريكا بشأن التدخل المحتمل لموسكو في انتخابات الرئاسة، ويتعلق الأمر بتحقيق آخر تجريه لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، وتحقيق ثالث يقوده المحقق الخاص روبرت مولر، الذي عينته وزارة العدل.