قمّة إستقلال طهران والعين الإماراتي تنتهي بالتعادل

الوقت- إنتهت مباراة إياب الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا بين إستقلال الإيراني والعين الإماراتي في المجموعة الرابعة بالتعادل الإيجابي 1-1 لتختلط أوراق المجموعة من جديد.

استطاع إستقلال فرض أسلوبه على الضيف الإماراتي منذ بداية الشوط الأول وكان للعامل الجماهيري أثر كبير حيث احتشد ما يقارب الـ 100 ألف متفرج في ملعب آزادي بطهران. استمرت محاولات الفريقين حتى الدقيقة 42 التي شهدت الهدف الأول لإستقلال عن طريق لاعبه "مامي بابا تيام" من ركلة جزاء إحتسبها الحكم لتثير الكثير من الجدل، وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1-0 لصالح استقلال.

في شوط المباراة الثاني تحسن آداء الضيوف واستطاعوا الحصول على عدة فرص خطرة وكذلك فعل لاعبو استقلال ولكن المباراة لم تشهد أي هدف حتى الدقيقة 79 حين سجّل لاعب العين شيوتاني هدف التعادل لفريقه لتشتعل من بعده المباراة بهجمة من هنا وهجمة مرتدة من هناك إلى أن انتهت بصافرة الحكم التي أعلنت التعادل الإيجابي 1-1 كنتيجة نهائية لهذه المباراة الحماسية.

يذكر أنه في الجولة نفسها تمكّن الريان من الفوز على الهلال بنتيجة 2-1 ليحتدم الصراع أكثر في المجموعة النارية من جديد حيث يتصدرها إستقلال بست نقاط ويملك الريان عدد النقاط نفسها بفارق أهداف أقل، فيما يحل العين ثالثاً بأربع نقاط وأخيراً يستقر الهلال في قعر المجموعة الرابعة بنقطتين فقط.