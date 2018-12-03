السلايم مسمّة والمدارس تمنعها

الوقت- عملت بعض المدارس في عدة دول عربية على منع مادة السلايم وصادرت ما يمتلكه الطلاب من هذه المادة، وبعثت بتحذيرات جدّية لآهالي الطلاب تضيء على خطورة هذه المادة سهلة البلع والمضغ.

وطالبت المدارس أهالي الطلاب بمنع أطفالهم من شرائها أو إحضارها إلى المدرسة معهم، وسبق أن قام جمع من الآهالي بتداول هذه التحذيرات على مواقع التواصل الإجتماعي.

وطالب الأهالي المعنيين بمنع هذه المادة من الأسواق بإعتبارها تجذب الطفل بألوانها المزركشة ولسهولة استعمالها وتشكيلها، ومن الصعب على الأهل منع الأطفال من شرائها لأنها متوفرة في كل مكان من محلات البقالة وغيرها.

وفي السياق نفسه سبق لبلدية دبي أن حذّرت من هذه اللعبة وخاصة تلك التي تعد يدوياً في المنازل لإحتوائها على مواد كيميائية سامة ومضرة بصحة وسلامة الطفل.

يذكر أن السلايم هو مادة مطاطة تشبه المعجون الذي يلهو به الأطفال ويصنعون منه أشكال للتعليم، ولكن أكثر لزوجة ويمكن صناعتها يدوياً في المنزل.