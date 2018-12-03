الحرس الثوري يحبط هجوما إرهابيا جنوب شرق ايران

الوقت- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إحباط هجوم إرهابي انتحاري في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

وبحسب بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية " فان أفرادا من الزمر الإرهابية حاولوا مساء أمس (الأحد) تنفيذ عملية انتحارية بواسطة سيارة تحمل ذخيرة ومواد متفجرة ضد أحد المخافر الحدودية للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان لكن تم إحباط الهجوم في الوقت المناسب وأفشلت محاولتهم العدوانیة ".

وأوضح البيان أن أحد الإرهابيين فشل في الاقتراب من المخفر الحدودي وقتل بعد أن فجر حزامه الناسف، مشيرا إلى أن اثنين من الإرهابيين قتلا فيما أصيب اثنان من أعضاء التعبئة الإيرانية بجروح خلال الهجوم.

وكانت وزارة الامن الإيرانية أعلنت الأسبوع الماضي أن القوات الإيرانية احبطت عمليات لتنظيم داعش والعديد من الجماعات الارهابية الاخرى خلال السنوات الاخيرة، مؤكدة ان يقظة وتعاون ابناء الشعب الإيراني وسائر الاجهزة الامنية للحرس الثوري والجيش وقوى الامن الداخلي ساهمت في احباط عمليات الجماعات الارهابية التي سعت الى تعكير اجواء البلاد خلال الاعوام الأخيرة.