الحرس الثوري يحبط هجوماً إرهابياً جنوب شرق إيران

الوقت- أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم عن إحباط هجوم إرهابي انتحاري في مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران.

وبحسب بيان صادر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية " فإن أفراداً من الزمر الإرهابية حاولوا مساء أمس (الأحد) تنفيذ عملية انتحارية بواسطة سيارة تحمل ذخيرة ومواد متفجرة ضدّ أحد المخافر الحدودية للقوة البرية للحرس الثوري في منطقة سراوان بمحافظة سيستان وبلوشستان لكن تم إحباط الهجوم في الوقت المناسب وأفشلت محاولتهم العدوانیة ".

وأوضح البيان أن أحد الإرهابيين فشل في الاقتراب من المخفر الحدودي وقتل بعد أن فجر حزامه الناسف، مشيراً إلى أن اثنين من الإرهابيين قتلا فيما أصيب اثنان من أعضاء التعبئة الإيرانية بجروح خلال الهجوم.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي أن القوات الإيرانية أحبطت عمليات لتنظيم داعش والعديد من الجماعات الإرهابية الأخرى خلال السنوات الأخيرة، مؤكدة أن يقظة وتعاون أبناء الشعب الإيراني وسائر الأجهزة الأمنية للحرس الثوري والجيش وقوى الأمن الداخلي ساهمت في إحباط عمليات الجماعات الإرهابية التي سعت إلى تعكير أجواء البلاد خلال الأعوام الأخيرة.