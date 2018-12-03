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  الإثنين 24 جمادي الثاني 1439
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أخبار

كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون لديه رغبة قوية بابرام معاهدة سلام

الإثنين 24 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون لديه رغبة قوية بابرام معاهدة سلام

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الوقت- قال مصدر رفيع المستوى بالإدارة الرئاسية لكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لديه "رغبة القوية" في التوقيع على معاهدة سلام مع واشنطن، وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي، لصحيفة "The Dong-A libo": " ان الهدف النهائي لكيم جونغ أون هو توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات دبلوماسية طبيعية، وافتتاح سفارة الولايات المتحدة في بيونغ يانغ"، وأشار المصدر إلى أن كيم جونغ أون، أعرب عن نيته لتطبيع العلاقات مع امريكا، خلال اجتماع عقد مؤخرا في بيونغ يانغ مع وفد من كوريا الجنوبية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي عرض قبل أيام الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وردّت واشنطن بالموافقة على أن يتم الاتفاق في وقت لاحق على مكان وزمان الاجتماع.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد الماضي إن محادثاته المزمعة مع كيم جونغ أون قد تنتهي دون التوصل لاتفاق، أو تؤدي إلى ما وصفه بـ"أعظم اتفاق للعالم"، واشترط ترامب عدم إجراء بيونغ يانغ أي تجارب نووية أو صاروخية للقاء لكيم جونغ أون.

من الجدير ذكره أن أول رئيس لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم إيل سونغ، عرض قبل سنوات إبرام معاهدة سلام مع أمريكا لكن واشنطن تجاهلت هذا الطلب.

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