القوات العراقية تطهر الحويجة من خلايا داعش

الوقت-أعلنت القوات العراقية، اليوم الاثنين، القضاء على عدد من العناصر الإرهابية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك وتدمير عشرات الأنفاق والمخابئ التابعة لفلول داعش، في المنطقة.

وأوضح مصدر عسكري أن القوات العراقية بدأت عملية محدودة النطاق، تشارك فيها قوات الشرطة الاتحادية، مدعومة بالمركبات المدرعة، وبإسناد من طيران الجيش العراقي، وقوات الحشد الشعبي.

من ناحية أخرى أعلن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي القبض على عدد من الارهابيين الذين نفذوا الهجوم على دورية عسكرية قرب مقر الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، والذي أسفر عن مقتل أحد عناصر جهاز مكافحة الإرهاب.

كذلك افاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن تنظيم داعش الارهابي نفذ جريمة جديدة بحق عائلة كاملة على طريق بغداد- كركوك ليلة امس، وقال المصدر ان "عناصر من داعش وبعد ان نصبوا سيطرة وهمية على طريق بغداد- كركوك، قاموا باطلاق النار على سيارة مدنية.

وجاء ذلك بعدما افاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، امس الاحد، ان عشرة مدنيين قتلوا في كمين مسلح لتنظيم "داعش" بين قرية المفتول وسرحه على الطريق الرابط بين بغداد وكركوك.

وكانت السلطات الأمنية والقيادات العسكرية العراقية أعلنت الاحد عن وضع خطة أمنية محكمة للقضاء على بقايا تنظيمي داعش و"الرايات البيض" في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.