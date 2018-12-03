نابولي يخسر الصدارة بتعادله مع الإنتر

الوقت- في مباراة شهدت ندّية كبيرة تعادل كل من إنتر ميلان الإيطالي وضيفه نابولي بنتيجة 0-0 في المباراة التي أقيمت في إطار الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سعى الفريقان لتحقيق الفوز إذ يريد نابولي استعادة صدارة الدوري التي انتزعها اليوم يوفنتوس بفوزه على أودينيزي وإنترميلان يريد البقاء بين الأربعة الكبار للوصول لدوري الأبطال.

إلا أن كلا الفريقان فشلا في تحقيق مبتغاهم بتعادل سلبي خيّم على اللقاء رغم الفرص الكثيرة التي أتيحت لكلا الفريقين على مدى شوطي المباراة، يذكر أن اللقاء شهد العديد من المشاحنات والبطاقات الصفراء.

وبنتيجة التعادل السلبي 0-0 ينزل نابولي إلى المركز الثاني برصيد 70 نقطة فيما ينزل الإنتر إلى المركز الخامس برصيد 52 نقطة فقط.