واتس اب يطلق نسخة جديدة بميزة مهمة

الوقت- في إطار التطوير المستمر الذي تعمل فيسبوك على إضافته للتطبيقات التي تعود إليها أطلقت مؤخراً تحديثاً مهماً جداً في تطبيق واتساب.

التحديث يحتوي على أحد المزايا الرائعة والتي طالما انتظرها عشاق هذا التطبيق وهي ميزة حذف الرسائل بعد إرسالها، وسبق لواتساب أن أطلق هذه الميزة منذ ما يقارب العام ولكن حدد إمكانية إستعمالها بعد مرور سبع دقائق فقط على إرسال الرسالة.

والتحديث الجديد أطلق في نسخة 2.18.69 والمدة التي سيتاح للمستخدم بعدها مسح الرسالة ستزيد عن ساعة إذ حددت بـ4096 ثانية بعد أن كانت 430 ثانية.

وفي حين أن الميزة ظهرت عند المستخدمين لنظام أندوريد ينتظر مستخدمو نظام أي أو اس وصول الميزة إليهم وتوقعت تقارير أن تكون الميزة متوفرة للجميع بحلول يوم الإثنين القادم.