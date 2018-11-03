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أخبار

هذا هو شرط ترامب للقاء زعيم كوريا الشمالية

الأحد 23 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
هذا هو شرط ترامب للقاء زعيم كوريا الشمالية

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الوقت- أكد وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اشترط عدم إجراء بيونغ يانغ أي تجارب نووية أو صاروخية للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

وأضاف الوزير الأمريكي خلال برنامج تلفزيوني عبر شبكة "إن بي سي" الأمريكية، ان ترامب من حيث المبدأ يريد لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ، ولكنه يريد أن يتأكد أن كوريا الشمالية ستوقف تجاربها النووية أو الصاروخية.

وفيما يتعلق تصريحات المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، حول أنه قد لا يكون هناك لقاء، ما لم تكن هناك إجراءات ملموسة من جانب كوريا الشمالية قال منوتشين: "أتمنى ألا تتسبب تلك التصريحات في حالة ارتباك".

وتابع الوزير الامريكي"الرئيس أوضح ما هي شروطه للقاء، وهي عدم إجراء بيونغ يانغ أي تجارب نووية، وعدم إجراء تجارب صاروخية، وهذا سيكون شرطا حتى موعد الاجتماع".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأحد، إن محادثاته المزمعة مع كيم جونغ أون قد تنتهي دون التوصل لاتفاق، أو تؤدي إلى ما وصفه بـ"أعظم اتفاق للعالم"، ويأتي هذا بعد تبادل التهديدات النووية بين واشنطن وبيونغ يانغ منذ وصول ترامب إلى مقاليد الحكم.

واتخذ ترامب يوم الخميس الماضي قرارا مفاجئا بلقاء زعيم كوريا الشمالية بعد دعوة الاخير التي قدّمها وفد كوريا الجنوبية خلال زيارة للبيت الأبيض، وغيرت الخطوة فجأة سياسة أمريكية مستمرة منذ عقود تهدف إلى منع كوريا الشمالية من تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

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