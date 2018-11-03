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أخبار

بالصورة... تحطّم طائرة تركية غرب إيران ومصرع كامل طاقمها

الأحد 23 جمادي الثاني 1439
 
 
 
 
 
بالصورة... تحطّم طائرة تركية غرب إيران ومصرع كامل طاقمها

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الوقت- تحطمت اليوم الأحد طائرة تركية خاصة أثناء رحلتها من الشارقة الإماراتية إلى إسطنبول التركية قرب مدينة شهر كرد بمحافظة جهارمحال وبختياري غرب إيران.

وبحسب مصادر في منظمة الطيران المدني الايراني، أن الطائرة نفاثة وتحطّمت في منطقة جبلية قرب مدينة شهركرد.

وقال مدير العلاقات العامة لمنظمة الطيران المدني الإيراني رضا جعفر زادة إن هذه الطائرة النفاثة هي طائرة خاصة كانت في رحلة من الشارقة إلى اسطنبول وقد اختفت عن الرادار خلال عبورها الأجواء الإيرانية، مؤكداً أن الطائرة قد تحطمت قرب مدينة شهركرد بمحافظة جهار محال وبختياري.

بدوره أعلن حاكم مدينة كيار 'قدم علي مرداني' إنه وفقاً لإعلان بعض المصادر فإن الطائرة التركية سقطت في مرتفعات هلن بمنطقة مشايخ بمحافظة جهار محال وبختياري حيث قتل جميع ركابها الـ 11 ( 8 من ركابها و3 من طاقمها). وأضاف: إن الطائرة من نوع 'بومبارديه 30 ' مصنوعة في كندا.

وأشار شهود عيان محليون أن الطائرة سقطت في مرتفعات الجبال المقابلة لقرية دورك في منطقة مشايخ بمدينة كيار وشبت فيها النيران. وأشار حاكم مدينة كيار إلى إرسال سبعة فرق إنقاذ وتقييم لمكان الحادث مع سيارات إسعاف.

فيما ذكر بيان للهلال الأحمر الإيراني أنه جرى "إرسال 6 فرق طوارئ، وإنقاذ، لمكان سقوط الطائرة المتوقع".

كشف المتحدث باسم منظمة الطوارئ الإيرانية مجتبى الخالدي عن أن الطائرة المنكوبة التي سقطت جنوب غربي أصفهان "شخصية تركية" كان على متنها 11 راكباً.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الخالدي قوله، مساء اليوم الأحد، إن "الطائرة المنكوبة شخصية VIP تركية، كان على متنها 11 راكباً".

 بدوره أكد المتحدث باسم وزارة المواصلات التركية خبر تحطم طائرة تركية خاصة عصر اليوم الأحد قرب مدينة شهركرد غرب إيران.

وقال المسؤول التركي إن هذه الطائرة تابعة لشركة  "باشاران" (Basaran) التركية القابضة، حسبما أورده موقع "ديلي صباح" التركي.

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