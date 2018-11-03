القوات العراقية تتجه نحو تحرير كامل كركوك من داعش

الوقت- ذكرت مصادر أمنية اليوم الأحد أن السلطات والقيادات العسكرية العراقية وألوية بالحشد الشعبي وضعوا خطة أمنية محكمة للقضاء على بقايا تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم "الرايات البيض"، في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك.

ومساء أمس السبت سقط جندي عراقي وأصيب ستة آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوب غرب مدينة كركوك، في حين وضعت السلطات الأمنية "خطة محكمة" للقضاء على بقايا تنظيم داعش والرايات البيض بالمنطقة.

وكشفت مصادر أمنية عراقية أن العبوة من مخلفات تنظيم داعش أثناء سيطرته على قضاء الحويجة، مضيفاً إن عجلة عسكرية تابعة للفوج الثاني بلواء 56 أصيبت بأضرار جراء الانفجار.

في هذ السياق كشف النقيب في شرطة كركوك "حامد العبيدي" للأناضول التركية أن عبوة ناسفة انفجرت في دورية للحشد الشعبي بقرية النجاتية التابعة لقضاء الحويجة.

إلى ذلك أفادت صحيفة عراقية رسمية اليوم الأحد بأن السلطات الأمنية والقيادات العسكرية وآمري ألوية بالحشد الشعبي وضعوا خطة أمنية محكمة للقضاء على بقايا تنظيم داعش وتنظيم "الرايات البيض"، في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك.

يشار إلى أن قضاء الحويجة والمناطق التابعة له يشهد أعمال عنف شبه يومية تقوم بها خلايا نائمة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي تستهدف القوات الأمنية العراقية، وهو ما يوقع العديد من الضحايا والمصابين في صفوفها.